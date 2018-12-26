Сьогодні закінчується термін воєнного стану РНБО збереться на засідання

Україні сьогодні, 26 грудня, завершується термін дії військового становища, яке було запроваджено після інциденту в Керченській протоці в десяти областях України.

Згідно з указом президента Петра Порошенка від 26 листопада 2018 року №392, воєнний стан в Україні було введено терміном на 30 діб 26 листопада з 14.00 до десяти областях: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

За інформацією «Української правди», Рада національної безпеки і оборони проведе сьогодні засідання. «Сьогодні о 14.00 планується засідання РНБО. Буде пряма трансляція», — повідомив співрозмовник видання в Адміністрації президента.

Раніше SKELET-info повідомляв, що пост Порошенко в Facebook про військовому становищі мав маркер «реклама».