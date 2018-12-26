У Колумбії підліток опинився ватажком найманих вбивць

Хлопець виявився масовим убивцею.



Громадянин Венесуели, підозрюваний у вбивстві не менше 15 чоловік, затриманий на території Колумбії. Про це повідомила у вівторок на своєму сайті міграційна служба південноамериканської країни.

“18-річний Ренді Хосе Варгас Фернандес, відомий владі Венесуели під кличкою Ранді, був затриманий на автобусному терміналі в Майкао, коли збирався сісти на рейс до Баранкілья”, – йдеться в заяві відомства.

За даними влади, він був ватажком банди найманих вбивць, що діяла в районі великого міста Маракайбо на північному заході Венесуели. Відомо, що члени цього угруповання також влаштовували розбійні напади на таксистів.

Після затримання Варгас Фернандес був доставлений на пропускний пункт Парагуачон на кордоні з Венесуелою, де його передали владі Боліваріанської Республіки. Очікується, що найближчим часом венесуельський суд обере для нього запобіжний захід на час суду.

На території Колумбії знаходяться понад 1,1 млн вихідців з Венесуели, яка переживає в останні роки гострий соціально-економічна криза.