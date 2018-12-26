Андрєєва не дивиться телевізор: «з екрана ллється агресія», але Кисельов каже, що не вс

Андрєєва не дивиться телевізор: «з екрана ллється агресія», але Кисельов каже, що не завжди

Телеведуча Першого каналу Катерина Андрєєва зізналася, що не дивиться телевізор.

Чому це так, вона пояснила в інтерв’ю Російській службі BBC. «Тому що рівень агресії, який зараз ллється з екранів, небезпечний для здоров’я», — сказала журналістка, яка веде програму «Час» вже 20 років.

Андрєєва також не погодилася з тим, що в Росії вона постає як «особа пропаганди». За словами диктора, вона дуже поважає таких колег по цеху, як Світлана Сорокіна і Тетяна Міткова, але ті працювали «на стику часів важких, і на поганих новинах». А в таких випадках, за словами Андрєєвої, відомими стати простіше.

Вона зазначила, що зараз співробітники державного каналу «працюють вже не в той час, коли відбуваються глобальні зміни, а ось стабільність у багатьох асоціюється з тим, що це пропаганда». Однак Андрєєва запевняє, що це всього лише «спокійна, зважена подача інформації» та «просто новости» без оцінок.

Зі словами про агресію не погодився Дмитро Кисельов, ведучий програми «Вісті Тижня» на конкурента «першої кнопки» ВГТРК.

Він прокоментував заяву Андрєєва радіо «Говорить Москва» так: «Якщо говорити про рівень агресії на російському телебаченні, то, як мені видається, якщо вона і є, то це якийсь відбите світло від рівня агресії у відношенні Росії в сучасному світі».

Він підкреслив, що «абсолютно не бачить» агресії всередині російського суспільства, а недавні утиски реперів назвав конкретикою. «У цьому році ми стали тепліше ставитися один до одного. І взагалі до зовнішнього світу», — заявив Кисельов.

«Це не система. Мені здається, що у нас все добре в суспільстві і все добре на телебаченні», — підбив він підсумок.