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«Голос» повідомив про масову фальсифікацію на повторних виборах глави Примор’я

26.12.2018

«Голос» сообщил о массовой фальсификации на повторных выборах главы Приморья

На повторних виборах керівника Приморського краю 16 грудня руху на захист прав виборців «Голос» виявило ряд серйозних проблем, серед яких фальсифікація підсумків голосування на виборчих дільницях. Про це йдеться в доповіді організації.

Уточнюється, що «переконливі факти масової фальсифікації підсумкових протоколів» зафіксовані у Владивостоці: у всіх «сумнівних протоколах» Олег Кожемяко, виграв у голосуванні, набрав понад 70%. Мова йде про 47 з 80 ділянок у місті.

«Копії підсумкових протоколів з цих ділянок мають ознаки підробки: у них зустрічаються прописні букви замість рядкових, відрізняється якість шрифту, метрика використовуваного шрифту, взаємне розташування окремих блоків тексту, розміри пробільних елементів, назви рядків протоколів», – повідомили в організації.

У «Голосі» відзначають, що час введення даних з «сумнівних» ділянок підтверджує «скоординований і централізований характер фальсифікацій» – всі вони з’явилися через п’ять годин після початку підрахунку голосів приблизно в один час.

 

«Голос» пропонує Центрвиборчкому звернутися до суду з позовами про скасування результатів виборів на «сумнівних» ділянках, а також провести на них ручний перерахунок голосів.

У доповіді організації йдеться про те, що незалежні спостерігачі «були штучно обмежені за допомогою довільного тлумачення законодавства».

Крім того, в «Голосі» вважають, що недопуск до повторних виборів кандидата Андрія Іщенка, який набрав у середині вересня близько чверті мільйона голосів, «радикально обмежило активне виборче право громадян».

На повторних виборах керівника Приморського краю виграв тимчасово виконуючий обов’язки глави регіону Олег Кожемяко. Він набрав 61,88% голосів.

На другому місці – кандидат від ЛДПР Андрій Андрійченко (25,16%), на третьому – Олексій Тимченко (5,7%) від «Партії Зростання», на четвертому – Роза Чемерис, яку підтримує партія «За жінок Росії» (3,8%).

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У виборах не брав участь Андрій Іщенко, який на виборах у вересні довгий час зберігав лідерство в ході підрахунку голосів, але в підсумку посів друге місце. За даними виборчкому, кандидат не пройшов муніципальний фільтр для участі у повторних виборах.

 

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