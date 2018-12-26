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У Туреччині з-за снігопаду перекинулися автобуси: 55 поранених

26.12.2018

В Турции из-за снегопада перевернулись автобусы: 55 раненыхЗагинули три людини

Щонайменше три людини загинули і 55 отримали поранення в середу, 26 грудня в двох аваріях з автобусами в центральній частині Туреччини і столиці Анкарі.

У виданні повідомляється, що три людини, у тому числі дитина, загинули в провінції Кыршехир, а 35 осіб отримали поранення після того, як автобус звернув з дороги і перекинувся з-за сильного снігопаду. Місцеві влади зазначили, що 6 поранених перебувають у критичному стані.

Друга аварія сталася біля Анкари, в результаті чого 20 осіб отримали поранення. Про загиблих не повідомлялося.

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