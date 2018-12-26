У Болівії звільнили жінку, 32 роки перебувала в рабстві

Жінку знайшли з дитиною.

Громадянка Аргентини, яка перебувала в рабстві протягом 32 років, повернулася додому.

Жінку, яку викрали в 13 років, знайшли в Болівії в місті Бермехо після спільного аргентинсько-болівійського розслідування. Про це повідомила у вівторок, 25 грудня, Національна жандармерія Аргентини.

У повідомленні наголошується, що 45-річна жінка стала жертвою торгівлі людьми. На прохання аргентинських судових органів Спеціальний відділ злочинності Національної поліції Болівії зібрав докази зникнення в місті Бермехо, що знаходиться на півдні Болівії.

Жінку разом з її дев’ятирічним сином знайшли в одному з гаражів міста і перевезли в рідне місто Мар-дель-Плата, знаходиться в 400 км на південь від Буенос-Айреса.