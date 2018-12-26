Японія вперше за 30 років дозволить вбивство китів

Влада вирішила відмінити мораторій.
В наступному році Японія покине Міжнародну китобійну комісію і відновить комерційний китобійний промисел, повідомляє агентство AFP.
“Ми вирішили вийти з Міжнародної китобійної комісії, щоб відновити комерційний китобійний промисел в липні наступного року”, – заявив журналістам представник уряду Йошіхіде Суга.
Це рішення було прийнято після того, як на початку року Японія не змогла переконати МКК дозволити їй відновити комерційний китобійний промисел.
“Комерційний китобійний промисел … буде обмежений територіальними водами Японії та винятковими економічними зонами. Ми не будемо полювати у водах Антарктики або в південній півкулі”, – сказав Суга.
Вихід з комісії означає, що японські китобійні судна зможуть відновити полювання в японських прибережних водах на китів, які в даний час охороняються МКК.
При цьому Японія, вийшовши з МКК, не зможе продовжувати вилов китів для так званих наукових досліджень в Антарктиці, які були дозволені в рамках Договору про Антарктику.
Вихід означає, що Японія приєднується до Ісландії і Норвегії, відкрито відкидаючи заборона МКК на комерційне полювання на китів.
Групи активістів-захисників тварин розкритикували це рішення, а Greenpeace назвав це оголошення “підступним”.
“Сьогоднішня декларація не відповідає крокам міжнародного співтовариства, не кажучи вже про захист, необхідної для збереження майбутнього наших океанів і цих величних істот”, – сказав Сем Аннесли, виконавчий директор Greenpeace Japan.
Мораторій на комерційне полювання на китів діє з 1986 року.