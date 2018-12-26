Польща і Україна стали єдиним економічним організмом: посол пояснив чому

Польща і Україна вже стали єдиним економічним організмом .

Про це посол Польщі в Україні Ян Пєкло, заявив в інтерв’ю Європейської правді.

«У нас постійно зростають показники двосторонньої торгівлі. А крім того, є активна присутність українських громадян у Польщі, які приїжджають працювати або вчитися. Ми вже маємо ситуацію, коли Україна і Польща вже стали єдиним економічним організмом», — зазначив Пекло. За його словами, Польща вже не може забезпечити свій економічний розвиток без українських працівників.

«Разом з тим гроші, що надсилаються додому цими працівниками — важливий чинник надходження валюти в Україну. Ці люди отримують також досвід, який згодом стане в нагоді їм вдома, наприклад — для початку власного бізнесу. І це вигідно для обох сторін», — вважає посол.

До речі, в Польщі напередодні виборів в Україні вирішили змінити посла для посилення політичного представництва». Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що посольство Польщі в Україні може очолити заступник голови МЗС Бартош Ціхоцький.