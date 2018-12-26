Гроші на повітря. Куди зникли мільйони доларів на будівництво «Бориспільського експреса»

Напередодні різдвяних свят міністр інфраструктури Володимир Омелян відзвітував: «Бориспільський експрес», що з’єднує Київ і головний міжнародний аеропорт столиці, виконав першу тисячу рейсів, а його послугами скористалися уже 30 тис. пасажирів. Графік руху дотримується на 99,6%, а за 20 днів з моменту його запуску сталося всього чотири поломки. Зате які! Пасажири стали дизель-поїздів бігли з валізами по заметах, щоб встигнути на літаки.