Roshen потрапив у топ-100 найбільших виробників солодощів в світі

Українські компанії Roshen”, «Конті» та «АВК» увійшли у рейтинг найбільших виробників солодощів в світі Global Top 100 Candy Companies. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Так, кондитерська корпорація Roshen президента Петра Порошенка в 2018 році втратила одну позицію і посіла 25-е місце, при цьому зберегла обсяг продажів на рівні минулого року — $800 млн доларів. Згідно з рейтингом, корпорації Roshen належить вісім заводів, штат співробітників налічує 10 тисяч.

Компанія «Конті» (основний бенефіціар — екс-віце-прем’єр в уряді Миколи Азарова Борис Колесніков) в цьому році зберегла свою позицію на 43-му місці з обсягом продажів в $473 млн проти $469 млн за минулий рік. За інформацією видання, компанії належать п’ять заводів, робочий персонал – 8,097 тисяч осіб.

«АВК» колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Володимир Авраменко в рейтингу піднялася на три позиції і посіла 64-е місце з таким же об’ємом продажів, як і в 2017 році — $275 млн доларів. Компанії належать три заводи, загальна кількість співробітників – у 3,5 тисяч чоловік.

Як повідомляв, незважаючи на свої обіцянки в 2014 році продати кондитерську корпорацію Roshen, Порошенко продовжує отримувати прибуток від її діяльності.