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У Бразилії звалилася 120-метрова ялинка: є жертви

26.12.2018

В Бразилии рухнула 120-метровая елка: есть жертвыЯлинка претендує на місце в Книзі рекордів Гіннесса.

У бразильському місті Аракажу на півночі країни впала 120-метрова штучна ялинка, приготовлена до різдвяних і новорічних свят. Про це в середу, 26 грудня.

Відзначається, що в результаті інциденту загинули чотири людини – робітники, які займалися установкою ялинки.

Скільки саме важило алюмінієве дерево, невідомо. Причини інциденту поки також не називаються, але місцева поліція вже почала розслідування.

Впала в Аракажу ялинка претендує на місце в Книзі рекордів Гіннесса, як найвище штучне дерево. Нинішній рекорд також належить бразильцям – штучна ялинка висотою в 110,11 метра була встановлена в цьому ж місті в 2007 році.

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