У Бразилії звалилася 120-метрова ялинка: є жертви

Ялинка претендує на місце в Книзі рекордів Гіннесса.



У бразильському місті Аракажу на півночі країни впала 120-метрова штучна ялинка, приготовлена до різдвяних і новорічних свят. Про це в середу, 26 грудня.

Відзначається, що в результаті інциденту загинули чотири людини – робітники, які займалися установкою ялинки.

Скільки саме важило алюмінієве дерево, невідомо. Причини інциденту поки також не називаються, але місцева поліція вже почала розслідування.

Впала в Аракажу ялинка претендує на місце в Книзі рекордів Гіннесса, як найвище штучне дерево. Нинішній рекорд також належить бразильцям – штучна ялинка висотою в 110,11 метра була встановлена в цьому ж місті в 2007 році.