Німеччина виступила проти розміщення ядерних ракет в ЄС

Країна обіцяє опір.



Німеччина буде протистояти розміщення в Європі ракет середньої дальності з ядерними боєголовками.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас в інтерв’ю агентству dpa.

“Європа ні в якому разі не повинна перетворитися на майданчик дебатів про нарощування озброєнь. Розміщення нових ракет середньої дальності зустріне широке опір в Німеччині”, – сказав Маас.

Нагадаємо, 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що США через 60 днів призупинять свої зобов’язання за Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, якщо Росія не повернеться до його виконання.

Президент РФ Володимир Путін у відповідь заявив, що США не надали жодних доказів порушення Росією договору.

Путін також пригрозив дзеркальним відповіддю, якщо США вийдуть з Договору про ракети середньої і меншої дальності і розмістять нові ракети в Європі.