Лукашенко в Москві обговорює компенсацію за «небратство»

Олександр Лукашенко 25 грудня попрямував до Москви на переговори з Володимиром Путіним, встигнувши зробити напередодні скандальні заяви про ерозію братніх відносин між Білоруссю і Росією. У ході спеціальної наради 24 листопада в Мінську він дорікнув Москву в невиконанні російським керівництвом раніше даних обіцянок, у тому числі і по горезвісної компенсації за зміну податкового законодавства Росії («податковий маневр в нафтовій сфері»). Уряд РФ не залишилася в боргу і в той же вечір дало зрозуміти, що брехунів і ошуканців у Москві шукати не треба.

В ході розпочатого сьогодні офіційного візиту, як повідомила прес-служба президента Білорусі, «будуть підведені підсумки білорусько-російського співробітництва у році, що минає, розглянуті найбільш актуальні завдання двосторонньої взаємодії на найближчу перспективу».

«Особливу увагу глави держав приділять розвитку взаємовигідних відносин у торгово-економічній сфері з акцентом на реалізації попередніх домовленостей в інтеграційних форматах», — сказано в офіційному повідомленні.

За цими двома пропозиціями короткого повідомлення — великий комплекс проблем, що накопичилися між Мінськом і Москвою, усугубилися до кінця 2018 року до такої міри, що білоруський лідер заявив про відсутність братських відносин. На його думку, так вважають у керівництві Росії.

В ході проведеного 24 грудня спеціальної наради «з актуальних питань співробітництва з Росією» Лукашенко зазначив, що Росія для Білорусі є ключовим зовнішнім партнером. Він уточнив: «Я вже не кажу братньою державою, тому що, як мене інформують, в Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятно. Що ж, будемо партнерами».

«Ми завжди підкреслювали значущість цієї взаємодії. Всебічний характер наших відносин має серйозне значення не тільки для Білорусі, але також і для Росії. Вони будуються на системній і, найголовніше, плановій основі», — додав він.

ЗМІ зробили акцент на констатації відсутності «братства» і «партнерства». Москва відразу ж зрозуміла небезпеку подібних заяв і ввечері того ж дня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував цю заяву Олександра Лукашенка, давши зрозуміти, що білоруський лідер, висловлюючись дипломатично, помилився і зробив неправильний висновок.

«Безумовно, Росія і Білорусь залишаються братніми і союзними державами. Звичайно, іноді виникають проблемні питання. В результаті діалогу, який запланований на завтра між президентами Путіним і Лукашенком, як правило, такі питання вирішуються. Сподіваємося, що завтра президенти будуть мати можливість докладно обговорити всі ті питання, які вони вважають необхідними обговорити», — заявив 24 грудня Дмитро Пєсков.

Однак не тільки про втрачену братстві говорив Лукашенко. Він звинуватив російське керівництво у невиконанні раніше досягнутих домовленостей, зазначивши: «І на Вищому державному раді, і на союзному Радміні, і в двосторонньому форматі підписано багато угоди. На жаль, як я часто кажу, не всі вони виконуються».

«Є програма дій. Ми довго до неї готувалися, вычленяли кожне питання, погодили і прописали все, на що ми здатні і на що здатна була насамперед Російська Федерація. В плані підготовки в ті часи багато наші пропозиції про більш тісної інтеграції не були підтримані», — констатував білоруський лідер.

За його словами, цими домовленостями був охоплений широкий спектр питань — макроекономіка, бюджетна, промислова і зовнішня політика, транспортний простір і міграція, охорона здоров’я і культура: «За всіма напрямками були прийняті певні плани. Ми впритул наблизилися до створення єдиного паливно-енергетичного ринку, йдемо до формування загального правового простору Союзної держави».

«В середині цього року ми повинні були почати і закінчити до кінця року питання щодо цін на газ (ми в Пітері домовлялися з Володимиром Володимировичем), вирішити питання нафтові у зв’язку з податковим маневром в Російській Федерації. Однак на всі наші пропозиції Росія не пішла, і ці терміни фактично зірвані. І наша частина делегації завтра на переговорах, і російська повинні будуть відповісти на питання, чому прийняте двома президентами рішення не було виконане в цьому році», — сказав Лукашенко, нагадавши про домовленості квітня 2017 року в Санкт-Петербурзі.

Доречно нагадати, що переговори навесні минулого року не були простими із-за чергової «газової війни», яку породив кризу неплатежів білоруських держпідприємств за споживану продукцію білоруської «дочки» російського Газпрому. Уряд Білорусі ще в 2016 році вирішив, що ціна російського газу занадто велика для білоруських держпідприємств і дозволив платити менше. Виникла криза неплатежів, «Газпром трансгаз Білорусь» підготував документи для судової тяжби, почалася інформаційна війна з захопленням політичних заручників (кримінальну «справу регнумовцев»).

Тепер, судячи по заявам Лукашенка, на кону стоїть «суверенітет і незалежність Республіки Білорусь», так як Росія не виконує свої зобов’язання. Білоруський політик прямо звинуватив першого заступника голови уряду РФ — міністра фінансів Антона Сілуанова в саботажі прийнятих на вищому рівні рішень і назвав нові цифри «втрат» білоруського бюджету через зміни російського податкового законодавства.

«Що стосується цін на нафту, ситуація змінилася три роки тому. Протягом цих трьох років податкового маневру (в нафтовій сфері Росії — прим.) ми втратили майже $4,5 млрд. Ми розуміємо, що в найближчі роки, приблизно до 2024 року, зазнаємо втрат ще на $10,5 млрд», — повідомив Лукашенко.

Тут доречно нагадати, що напередодні, 20 грудня, заступник голови уряду Білорусі Ігор Ляшенко заявив, що «втрати» офіційного Мінська від російського «податкового маневру» складуть $383 млн тільки за 2019 рік. За кілька днів до цього, 17 грудня на нараді з членами уряду Лукашенко озвучив іншу суму: «Якщо ми не домовимося, то цей податковий маневр на нас навалом буде йти поступово з 2019 по 2024 рік. В 2019 році, якщо раптом, то ми можемо втратити близько $400-500 млн».

Ще раніше, 14 грудня Лукашенко оцінив загальні втрати республіки «до 2025 року до 10,8 млрд доларів через податкового маневру», а 13 грудня міністр фінансів Білорусії Максим Єрмолович заявив, що «втрати» Білорусії від реалізації в Росії податкового маневру в нафтовій сфері складуть $300 млн в 2019 році.

Були й інші заяви представників офіційного Мінська. Так, 7 грудня прес-секретар президента Наталія Ейсмонт заявила, що з-за російського податкового маневру в нафтовій сфері керівництво Білорусі з 2015 року недоотримала $3,6 млрд і «за наступні чотири роки ми недоотримаємо майже $11 млрд». І в той же день, 7 грудня віце-прем’єр Білорусі Ігор Петришенко заявив, що «Білорусь з 2015 по 2018 рік, за нашими розрахунками, недоотримала близько $3,4 млрд експортних мит» і до 2025 року «ми будемо втрачати десь до $10 млрд». Все це дозволило вважати, що в Мінську занадто вільно звертаються з цифрами.

Судячи з повідомлення прес-служби президента Білорусі, в ході наради 24 грудня Лукашенко звинуватив російське керівництво за невиконання даних обіцянок і прийнятих рішень. «І мені особисто, і уряд це не заперечувало, було жорстко обіцяно:

«Ми (Росія — прим.) ніколи не підемо на погіршення економічної ситуації в Білорусі, ми компенсуємо втрати від податкового маневру». Це були обіцянки. Ми розуміли і готові були вести переговори, — заявив Олександр Лукашенко. — Начебто ви на рівні двох урядів порахували все, було прийнято рішення».

Лукашенко нагадав про заяву Сілуанова, який вів відповідні переговори про «компенсації» горезвісних «втрат» офіційного Мінська з-за зміни російського податкового законодавства і, як повідомляє президентська прес-служба, зазначивши, що «російська сторона була готова компенсувати ці втрати за рахунок бюджету». Лукашенко заявив:

«І потім раптом все зупинилося. Я хотів би отримати відповідь на запитання: чому зупинилися ці переговори, коли в принципі все було готове для прийняття рішення навіть на союзному Радміні у Бресті?»

Мова йде про заяву Антона Сілуанова ввечері 14 грудня у відповідь на скандальні одкровення Лукашенко в ході відбулася в той же день зустрічі з російською пресою. Тоді російський чиновник заявив:

«Росія не давала Білорусії будь-яких обіцянок по виплаті компенсацій за зміни податкового законодавства в Росії. Вважаємо такі зміни, в тому числі податковий маневр в нафтогазовій галузі, внутрішньою справою РФ».

Ввечері 24 грудня прес-служба уряду РФ була змушена знову реагувати на заяви Лукашенка, фактично їх спростовуючи і нагадуючи, що «домовленість полягала в тому, щоб обговорити це питання» — питання про «компенсації» офіційному Мінську за реалізацію Росією свого суверенного права на зміну російського податкового законодавства. Державні ЗМІ Білорусі, як і раніше, утрималися від поширення цієї заяви російського керівництва, що вказувало на явні ознаки чергової інформаційної війни.

«Ще раз хочемо відзначити, що ніяких домовленостей про виплату компенсації Білорусії у зв’язку з податковим маневром в нафтогазовій галузі Росії ніколи не було. Домовленість полягала в тому, щоб обговорити це питання. Саме це зараз і відбувається», — поінформувало уряд РФ.

Вже в день переговорів Путіна з Лукашенком в Кремлі з коментарем виступив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, який закликав пресу більш стримано реагувати на заяви білоруського лідера і зазначив, що «не потрібно висмикувати з контексту подібні заяви».

Коментуючи розбіжності з ключового питання візиту Лукашенка в Москву, Пєсков визнав, що «це питання досить гостро ставиться нашими білоруськими партнерами» і «є нюанси в підходах, які належить обговорити». Однак найважливіше в його коментарі — вказівка на те, що 25 грудня Путін і Лукашенко проведуть комплексне обговорення союзницьких відносин, зокрема — реалізацію положень договору про створення Союзної держави Білорусі і Росії 1999 року.

Висловився і особисто Силуанов, пояснивши розбіжності з офіційним Мінськом:

«Ми говоримо що ви наш сусід, наш союзник, але останнім часом довіру втрачено. Всі ці розчинники, санкционка йде до нас, підакцизні товари — сигарети, наші ринки заповнюють».

«Все це елементи нашого союзного договору від 1999 року, там все це прописано, але не виконується», — додав він, нагадавши, що досі в Союзній державі Білорусії і Росії немає єдиної валюти.

Він повідомив, що керівництво Білорусі просить Росію субсидувати білоруські НПЗ, а це $2 млрд щорічно. Проте Москва не готова витрачати такі гроші, враховуючи безліч власних витрат і необхідність реалізовувати національні проекти. Силуанов зазначив:

«Це величезні гроші, така вартість інтеграції, але, звичайно ж, ми готові платити, але хотіли б бачити зустрічні кроки, ми повинні розуміти, за що ми маємо таку субсидію давати нашому партнеру, краще сусіда, дуже близькій. В умовах наших потреб, нацпроектів, обмежень, запозичень».

«Податковий маневр — наша внутрішня справа, якщо ви хочете, щоб ми створювали такі ж умови для ваших нафтопереробників, як у нас, давайте, щоб це рухалося одно вигідно. Давайте акцизну політику об’єднаємо. У нас є недовіра до роботи ваших митників — нехай і наші митники там працюють, налагодимо обмін даними», — розповів журналістам Силуанов.

Таким чином, Москва і Мінськ дозріли до відвертої розмови. Не найкращий формат і тон підготовки до цієї розмови обрав білоруський лідер, однак більш важлива змістовна частина цієї розмови, що дасть процес на виході.

Очевидно, що російське керівництво бажає більшої прозорості союзницьких відносин, його вже не влаштовує процес багатомільярдних витрат з неочевидним результатом. Офіційний Мінськ, навпаки, влаштовує сам рух до невідомого фіналу, супроводжуване російської підживленням. Коли підтримка Москви скорочується — керівництво Білорусії нервує і робить різкі заяви.

Намір російського керівництва припинити різні схеми заробітку навколодержавних структур на різних пільги і преференції в російсько-білоруських відносинах викликає природну активність тих, хто мав і розраховував мати гешефт від реалізації «сірих» схем, які давали перерозподіляти мільйони і мільярди доларів не в російський бюджет, а у власну кишеню. Крім того, прозорість механізму субсидування Росією формально союзної Білорусії боляче б’є по іміджу білоруського керівництва, розмиває глиняні ноги націоналістичного колоса, настільки старанно воздвигавшегося в Мінську протягом майже чверті століття пострадянського існування.

Переформатування двосторонніх відносин нинішнє керівництво Білорусі не влаштовує ніяк — ні економічно, ні політично. Російське керівництво не влаштовує тривала майже 20 років невизначеність горезвісного союзного будівництва, за підсумками якої Союзна держава так і не стала повноцінною державою, не знайшло навіть символіки, не кажучи вже про більше, закріпленою в договорі 1999 року.

Загалом, у Союзній державі Білорусії і Росії дозріла майже революційна ситуація: одна сторона не бажає господарювати, як раніше, а інша — жити, як раніше. бракує лише активності мас, які скористалися б кризою можновладців.