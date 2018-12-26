Турпутівки можуть подорожчати на 30% в 2019 році

Незважаючи на коливання курсів валют і зростання вартості палива, туроператори масово не піднімали ціни в 2018 році. Багато путівки продані заздалегідь, а в договорах прописується незмінна вартість туру, пояснює віце-президент Асоціації туроператорів Росії (АТОР) Дмитро Горін. У новому 2019 року турбізнес постарається компенсувати втрати, попередив він.

У минулому році ціни на путівки для росіян піднялися за окремими напрямами на третину, і в 2019-му ця тенденція буде продовжена, вважають в АТОР. Вартість може зростати в межах 10-30%, пише “Російська Газета”.

Горін вказав на те, що передумов для здешевлення авіагасу, як і зниження курсів долара і євро, немає. Зростання цін на 10-15% при сформованій економічній ситуації відбувається щорічно, це пов’язано насамперед з подорожчанням палива та основних валют, згоден президент Спілки туристичних агентств Сергій Голов. Він припустив, що в 2019 році найбільше подорожчають деякі зарубіжні напрями, наприклад, країни Південно-Східної Азії, Китай.

“Зростання, швидше за все, перевищить 15%”, – додав експерт. Як очікується, приблизно на тому ж рівні піднімуться ціни на відпочинок у Туреччині.

На російських напрямках глобального зростання цін, ймовірно, не відбудеться. Будуть затребувані найближчі напрямку, в першу чергу Чорне море, а також Середземне, Егейське і Червоне, особливо якщо для чартерів відкриється Єгипет, каже Голів. А ось попит на далекомагістральні перельоти стане знижуватися, і тому вони будуть ще більше дорожчати, упевнений експерт.