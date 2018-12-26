Сумні цифри — для сумних часів

Для колись обожнюваного електоральними масами нацлідера настали нелегкі часи. Злі язики навіть подейкують про вичерпання ресурсу довіри. Багато хто відкрито заявляють, що президент нечесний з народом і захищає інтереси олігархів на шкоду національним інтересам країни. Падіння вавилонського рейтингу чимало сприяли чиновні і единоросские камінг-аутисти, дикі і просто скотинячі висловлювання яких на адресу простолюдинів сам пан Путін красиво резюмував наступним чином: «Не треба чекати підтримки держави, треба їй звичайно користуватися, тільки особиста ініціатива і напружена робота над собою допоможе. І до цього я хочу закликати вас. Треба згадати старі пісні більшовицькі: ніхто нам не допоможе — ні бог, ні цар і ні герой».

І взагалі, кожен росіянин повинен ставити перед собою амбітні цілі і такі завдання, досягати які приємно: «В цьому випадку ви будете домагатися величезного особистого успіху, а особистий успіх кожного — це успіх всієї країни».

А що це таке: успіх країни? У чому вона виражається? І якої країни — тієї, що в телевізорі, або тієї, що за вікном? Судячи з нерадісним результатами всіх до єдиної реформ і оптимізацій, мова все-таки йде про ту країну, яку демонструє останкінська голка, де все суцільно зростає, колоситься, нереститься, доїться і будується, про що красномовно говорять незрозумілі простому людині, але дуже заспокійливі цифр. Навіть сам президент спробував видати спраглим успіхів і проривів ширнармассам пару загадкових цифр, але тут же зазвичай облажався.

На нещодавній прес-конференції, що пройшла для багатьох, колись сверхлояльных Путіну росіян, під девізом «ниасилил, многа букафф», нацлідер серед іншого заявив, що зарплата в плюсі на 6,9 відсотка, і інфляція невелика — до чотирьох відсотків, безробіття зменшилося до 4,8 відсотка, і середній розмір пенсії зріс аж до 14 163 рублів. На питання про ступінь достовірності цих відомостей, особливо з приводу реальних доходів населення, Путін відповів, що розбирається в цій статистиці, враховує динаміку за останні кілька років і розуміє по яким принципам виходять всі ці статистичні дані. Просто у нього хороша статистика, а у Росстату погана, бо якими хитрими методиками фахівці відомства не намагалися натягнути прорив на ривок, а все одно за підсумками вийшла якась нерадісна дурниця.

Так, за даними Росстату, темпи зростання ВВП до листопада склали 1,7%, хоча МЕР на початку року чекало 2,1%, а пізніше знизило прогноз до 1,8%. Інфляція розігналася до 4,2%, при тому що мета центробанку утримати її за всяку ціну на рівні 4%. Число людей, які живуть за межею бідності, збільшилася на 200 тисяч чоловік — до 19,2 мільйона, або 13,3% населення. Реальні доходи громадян тим часом різко впали в листопаді (-2,9%) і пішли в мінус в річному вираженні.

Як-то зовсім не схоже на обіцяне вставання з колін. Що повинно в такій критичній ситуації вжити уряд країни і «громадянин, соврамши» в першу чергу? Зрозуміло, що як мінімум посипати голову попелом, прилюдно покаятися у своїй некомпетентності, жадібності, народоненавистничестве і піти, благаючи, щоб громадяни їх хоча б по голові на прощання не били. Але не такі путінські орли, які заходи прийняли вельми оригінальні. Щоб Росстат не наводив тінь на тин проривів і ривків, дозріло геніальне рішення звільнити главу відомства — цього песиміста і скиглія, що, звичайно, моментально змусить реальні доходи росіян «безпрецедентно вирости».

Того ж сорту і закон про заборону розміщувати електронні табло (а також будь-які інші носії інформації — щити, стенди, перетяжки тощо), на яких вказуються курси валют, за межами приміщень банків. Нема чого сумні цифри тиражувати — від них нехороші думки в голову лізуть.

Тобто, якимось шостим почуттям ефективні путінські менеджери відчувають що їх невсипущими трудами в країні відбуваються немислимі, неудобочитаемые і неудобопонятные процеси, що ведуть РФ в напрямку повного виснаження ресурсів, розпаду і загибелі, але заходи вживають в основному візуально-фейкового характеру. Чи розуміють вони, що країна, пардон, в дупі не тому, що її туди своїми сумними цифрами загнали Росстат і стенди з курсами валют, а навпаки, тому цифри і вбивчі, що країна в дупі? Напевно, розуміють, не зовсім же вони з розуму вижили. Чи вони усвідомлюють, що народ починає здогадуватися, де він знаходиться і чиїми стараннями він це неприємне місце потрапив? Мабуть, так. Збираються щось зробити, щоб витягти державу з надр кризи, крім як заборонити всі сумні цифри в публічному доступі? Ось це вже навряд чи. Просто валяти дурня і тягнути час, поки тягнеться, а там либонь, мабуть і як-небудь, на наш вік вистачить, а після нас хоч потоп. Хоча першим і останнім благодіянням для гине під керівництвом жадібних нездар країни був би їх догляд, мирний і законний, тому що вже дуже багато росіян у чарівну новорічну ніч хочуть почути від нацлідера заповітні слова «я втомився, я йду».

І розуміючи, що зараз при владі перебуває угруповання тимчасових, яка загнала народ найбагатшої країни світу на межу виживання і виправляти цю ситуацію не збирається (бо не для того вона її роками створювала), продовжувати діяти, мовчати і сподіватися, що отруйні плоди путінізму як-небудь самі собою вирішаться, вже неможливо.

Генеральний директор http://rusrand.ru/about/nasha-platforma” rel=”nofollow”>Центру наукової і політичної думки та ідеології, д. політ.н., д. фіз.-мат.н., професор С. с. Сулакшин і його однодумці створили унікальну Програму перетворення Росії, порятунку її з путінського бідності і деградації. А http://rusrand.ru/dev/konstitutsija” rel=”nofollow”>Проект нової Конституції спрямований на дійсне перевлаштування країни, де вже не знадобиться від свого народу приховувати депресивні цифри занепаду і розвалу, тому що показники будуть зовсім іншими: чесними, відкритими, притаманними розвитку, а не занепаду, вселяють радість і гордість за справжні, а не уявні успіхи Вітчизни.

Можна не сумніватися, що путінізм, що приховує власні «досягнення», залишить після себе такі авгієві стайні у всіх сферах, які ще доведеться всім світом довго і важко розгрібати. Але немає нічого неможливого для російського народу, об’єднаного спільною ідеєю, якщо він буде розуміти, за що бореться, над чим трудиться, чого хоче і як бачить майбутнє Росії. http://rusrand.ru/” rel=”nofollow”>А щоб розуміти, треба читати, слухати, сперечатися, задавати питання, думати — і так, мріяти теж необхідно. Нам всім і кожному з нас доведеться ще чимало попрацювати, щоб розграбована, принижена і обдурена РФ знову стала великою Росією — успішною, справедливої, моральної, суверенної і шанованою у світі, який їй і належить бути.