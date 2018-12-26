Біля кордонів Латвії зафіксували розвідувальний корабель РФ

Це вже не перший прецедент.



У виключній економічній зоні Латвії зафіксували появу російського розвідувального корабля.

Про це у своєму Twitter повідомили Національні збройні сили Латвії.

“У винятковій економічній зоні Латвії на відстані 6 морських миль від державного кордону 25 грудня виявили російський розвідувальний корабель “Юрій Іванов”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, військові кораблі і літаки РФ з початком конфлікту в Україні і загостренням відносин між Заходом та РФ все частіше фіксують поблизу повітряних і морських кордонів країн Балтії.

При цьому повітряний і морський простір держав вони не порушують, однак у випадку літаків йдеться про загрозу для цивільної авіації.

У країнах Балтії та Великобританії неодноразово заявляли, що польотами своїх літаків у їх меж Росія демонструє силу і тестує реакцію НАТО.