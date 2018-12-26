На Сицилії назвали число постраждалих в результаті землетрусу

У людей обвалилися будинку.



Число постраждалих при землетрусі біля сицилійського міста Катанія збільшилася до 10 осіб.

Про це повідомляє видання La Stampa.

Люди постраждали в основному з-за обвалів власних будинків під час землетрусу, який стався вночі.

Всі постраждалі отримали незначні травми.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 4,8 стався в 3.19 ночі на північ від міста Катанія. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 1-2 км.

Протягом останнього тижня на Сицилії спостерігається підвищена активність вулкана Етна, який 24 грудня викинув хмару попелу, в результаті чого частково закривали повітряний простір. Втім, сейсмологи кажуть, що ймовірність повноцінного виверження є низькою і рівень загрози залишається стабільно “жовтим”, найнижчим з можливих і піднімати його не збираються.