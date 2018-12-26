Добрі люди з колишніх товаришів по службі Геннадія Гудкова і моїх власних колег передали: ходи з оглядкою. Готуйся. Одна справа ти щось там про Путіна базікав – до нього високо, у нього фейсбуку немає.

Показати повністю…

А інша справа – коли переходиш дорогу багатомільярдному сміттєвого «бізнесу» його друзів. Ти взагалі розумієш, в яку історію вліз? Тут конкретні, цілком реальні бабки. 150 мільярдів на звалища і сміттєві заводи – ти коли-небудь такі гроші бачив? І не побачиш, а ті, на які ти поліз, їх вже практично тримають в руках.

Ти пробував виривати м’ясо з пащі собаки? У тебе ж є мастифф – ну ось іди спробуй, ризикни здоров’ям, ролик про це зніми, покажеш, скільки пальців було на початку і скільки кінцівок залишилося в кінці.

Так що – жди. У силовиків повний карт-бланш, ніяких принципів і моральних обмежень. Обшуки, подброс зброї, наркотиків, фізична розправа, звинувачення в п’янках і бійках — хочеш? А підставу на дорогах, провокаторів на зустрічах? – Все, що завгодно.

Ось такі розмови мені зараз доводиться вести. Ну що ж – гаразд. Коли Путін на минулих виборах пускав гліцеринову сльозу і закликав померти під Москвою, він грав на публіку. А мені, усім нам відступати нікуди: тому що нам буквально пропонують померти під Москвою – від отруйних звалищ, від отруєної води, від провонявшего повітря.

Але помирати ми не будемо, ми будемо боротися – із сміттєвої мафією. З усіма цими воробьевыми, чайками, ротенбергами та іншими чемезовыми. Про це я і зняв новий ролик: чому нам нічого більше не залишається, як нас взяли в сміттєве кільце, оточили воробьевыми горами сміття.

Або ми – або нас. Третього не дано. І в Генпрокуратуру не напишеш, адже там теж Чайка.