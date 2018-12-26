Через пару кварталів з-за Трампа світова економіка увійде в піке

У понеділок, 24 грудня, котирування золота на світовому ринку оновили піврічний максимум, кинувшись до рівня $ 1270 за тройську унцію. Зростання цін викликаний прогнозами про уповільнення зростання глобальної економіки, і внутрішньополітичною ситуацією в США.

Нагадаємо: в суботу, 22 грудня, Сенат США завершила засідання, так і не проголосувавши за тимчасовим фінансування федерального уряду до 8 лютого 2019 року. У зв’язку з цим з півночі 22 грудня в США була припинена робота 25% держустанов і близько 800 тис. чиновників. Фінансування не було затверджено, оскільки Дональд Трамп захотів внести в бюджет пункт про виділення $ 5,7 млрд. на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Палата представників підтримала цю ідею, а Сенат відкинув.

Причому, як стверджують джерела Fox News, до знаходження компромісу між Білим домом і Сенатом далеко, тому наступне обговорення бюджету, яке пройде в Сенаті 27 грудня, також буде безрезультатним.

Проблемною залишається і ситуація на фондових ринках. По ряду параметрів грудень вже виявився одним з найгірших місяців в історії біржових торгів в США. Так, індекси Dow Jones і S&P 500 втратили майже по 8%, що стало найгіршою динамікою з часів Великої депресії в 1931 році. За підсумками року динаміка цих індексів може виявитися гіршою з 2008 року, коли американські, а потім і світові ринки виявилися в дуже глибокій фінансовій кризі.

Ввечері 23 грудня міністр фінансів США Стівен Мнучин зідзвонився з главами «Великої шістки» американських банків — Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley і Wells Fargo. Як повідомив сам Мнучин, «гендиректори підтвердили, що у них є досить ліквідності для кредитування споживчих і корпоративних ринків, а також інших ринкових операцій». «Вони запевнили, що не стикалися з масовими розпродажами активів або вимогами про надання додаткових коштів від інвесторів», — уточнив глава Мінфіну США.

Міністр додав, що проведе екстрену нараду з очолюваною ним президентською робочою групою з фінансових ринків. У ній представлені керуючі члени ФРС, комісії з цінних паперів і бірж, комісії з термінової і ф’ючерсної торгівлі. На нараду також були запрошені представники управління контролера грошового обігу та Федеральної корпорації страхування депозитів. Повідомляється, що всі ключові регулятори «обговорять координацію один з одним по забезпеченню нормальної роботи ринків».

Зауважимо, за даними опублікованого 18 грудня спільного опитування CNBC і ФРС, ймовірність, що в найближчі 12 місяців економіка США увійде в рецесію, помітно зросла. Якщо два місяці тому таку ймовірність не виключали 14% опитаних експертів (понад 40 економістів, фондових керуючих і стратегічних аналітиків), то зараз таких 23%, майже чверть. Для опитування CNBC/ФРС це стало максимальним рівнем за весь час правління Дональда Трампа.

У такій ситуації зростає число тих, хто намагається убезпечити себе від ризиків, вклавшись в золото, зазначає видання Investing. До того ж поки золоту є, куди рости — нинішній рівень цін на 4% нижче січневого.

Що відбувається в економіці США, як її гальмування позначиться на Росії?

— Те, що відбувається в економіці США — тривожний сигнал, — вважає керівник напрямку «Фінанси і економіка» Інституту сучасного розвитку Микита Масленніков. — Зовні ситуація виглядає як ланцюг чисто технічних корекцій. Але не можна не помітити, що частота цих корекцій збільшується, а амплітуда падінь і відскоків зростає.

Насправді, таким чином ринки демонструють, що в цілому дозріли до спаду. І справа за малим — за новиною, яку ринки прочитають як тригер для масштабної корекції вниз.

У американських аналітиків є певні розбіжності в оцінках динаміки ринків акцій, облігацій, а також дохідності державних цінних паперів США. Але в головному оцінки сходяться: ситуація далеко не сприятлива. Досить сказати, що 90% активів, номінованих у доларах, закінчать 2018 рік нехай невеликий, але негативною прибутковістю. Для розуміння: в 2017 році обсяг таких активів становив лише 1%.

Не дивно, що в такій ситуації багато індекси американських майданчиків показують, що «зірки дивляться вниз». У результаті ми спостерігаємо очевидне і різке погіршення біржових показників.

У підсумку, 2018 рік вийшов для фінансових ринків однозначно негативним. І це — явна ознака наближення глобальної рецесії, і ознака того, що пік поточного світового економічного циклу був пройдений в 2018 році.

«СП»: — Як сильно гальмують провідні економіки?

— США поки що гальмують менше, ніж інші країни. Скажімо, ВВП країн «Великої двадцятки» за третій квартал виріс в середньому на 0,8%, тоді як у другому кварталі зростання становило 1%.

Сполучені Штати демонструють зростання в третьому кварталі на рівні 3,4% ВВП — в другому було 3,5%. При цьому викликають найбільшу довіру економічні моделі найбільших банків США пророкують зростання Америки в четвертому кварталі на 2,5%. У підсумку, в цілому за рік зростання економіки США складе 2,8−2,9% ВВП, а з 2019 року, швидше за все, послідує додаткове відчутне зниження.

Гальмує і Китай. На поточному тижні ряд високопоставлених аналітиків комісії з КНР щодо регулювання та реформам де-факто заявили, що зростання Піднебесної в 2019 році буде перебувати в коридорі 6-6,5% ВВП.

«СП»: — Як скоро може відбутися глобальна криза?

— Поки що ситуація на світових ринках не критична — вона не означає початок глобальної рецесії. До цього моменту американську економіку — при самому гіршому розкладі — відокремлюють мінімум два-три квартали. Якщо ж події розвиватимуться за сприятливим сценарієм, рецесія в США зрушиться на 2020 рік.

Тим не менш, ринки можуть різко скоректуватися вниз, не чекаючи початку реальної рецесії: занадто багато зараз негативних новин.

«СП»: — Які конкретно новини ви маєте на увазі?

— Насамперед, «наїзд» Дональда Трампа на ФРС. Нагадаю, президент США написав у своєму Twitter, що єдина проблема економіки країни — це Федеральна резервна система. Він порівняв її з гарним гольфістом, у якого немає дару — і тому він не може забити кулю в лунку.

До випаду Трампа додався так званий — часткове призупинення роботи федерального уряду. Плюс додалися чутки про майбутню відставку міністра фінансів Стівена Мнучина.

Зазначу, що для Росії його відставка стане вкрай негативною новиною. Мнучин був чи не єдиним серйозним опонентом республіканцям -ініціаторам нової хвилі антиросійських санкцій.

Якщо Мнучин піде, ймовірність введення обмежувальних заходів проти російського держборгу різко збільшиться. Для іноземних інвесторів це буде сигналом до якнайшвидшого виходу з казначейських облігацій РФ.

Негативу ринків, як не дивно, додає і рішення Трампа про виведення американських військ з Сирії, а також відставка міністра оборони США Джеймса Мэттиса. Багато хто підозрює, що підсумком таких дій стане нове втручання США в сирійські справи, тільки набагато більш масштабна — і це вимагатиме відправки на Близький Схід вже 20-30 тисяч американських військовослужбовців.

Природно, ринки реагують на геополітичну невизначеність в одному з найбільш вибухонебезпечних регіонів світу. В цілому, ситуація на ринках нагадує кінець 2007-початок 2008 років. А тоді до кризи, нагадаю, залишалося два-три квартали.

«СП»: — Що в разі глобальної рецесії чекає Росію?

— Для нас ситуація ускладнюється тим, що в першій половині 2019 року Росію чекає економічний шок від підвищення ПДВ, зростання цін на пальне, і цілком ймовірного посилення санкцій з боку США. Це означає, рецесія в російській економіці може наступити навіть раніше, ніж до американської. І вибір захисних заходів в такій ситуації зажадає від Кремля політичних рішень, в тому числі помітного ослаблення рубля.