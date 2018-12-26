В Іспанії чоловік 18 років прикидався католицьким священиком

Всі його шлюби і хрещення визнаються дійсними.



Церковні влади в іспанській єпархії Кадіса і Сеути відсторонили від служіння колумбійця, після того, як з’ясувалося, що він 18 років прикидався католицьким священиком, повідомляє The Telegraph.

Так, 13 грудня в єпархію надійшло повідомлення від архиєпархії з Колумбії, в якому було зазначено, що Мігель Енджел Ібарра ніколи не отримував церковний сан. Колумбійська церква з’ясувала це, під час перевірки документів.

Незважаючи на те, що Мігель не є справжнім священиком, церква визнає всі шлюби і хрещення, які він проводив, проте це не торкнеться сповідей.

У церкві Іспанії висловили жаль, що такі події можуть кинути тінь на службу справжніх священиків.

Мігель приїхав в Іспанію в жовтні 2017 року. При ньому, за даними єпархії Кадіса і Сеути, були всі необхідні документи, в тому числі і підтвердження сану. Однак, ще до приїзду в Іспанію, він служив у церкві Колумбії.