У США повідомили, що продовжать видавати візи в умовах “шатдауна”

Робота держустанов США не відновлено



“В даний час заплановані паспортні і візові послуги в Сполучених Штатах Америки і в американських посольствах і консульствах за кордоном будуть тривати протягом періоду зупинення роботи частині держустанов, якщо дозволяє ситуація”, – повідомляє прес-служба посольства США в Україні.

Бюро консульських справ США повідомляло про те, що 24 і 25 грудня всі паспортні агенції та центри, а також Національний паспортно-інформаційний центр будуть закриті. Свою роботу вони припиняють на час у зв’язку зі святами. Установи повинні були відновити свою роботу в середу, 26 грудня.

Також бюро консульських справ США повідомляє про те, що подати заяву на отримання паспорта можна в будь-якому паспортному агентстві або центрі по закінченню терміну асигнувань. Так само можливо продовжити термін дії паспорта поштою. Для звичайного обслуговування це може зайняти 4-6 тижнів, для прискореного обслуговування 2-3 тижні.

22 грудня уряд США частково призупинило роботу через відсутність фінансування. Це пов’язано з запеклою суперечкою з приводу будівництва стіни вздовж кордону з Мексикою. Президент Дональд Трамп зажадав, що б Конгрес виділив 5 млрд доларів на будівництво стіни вздовж кордону з Мексикою. Однак домовитися так і не вийшло. Дебати планують відновити вже в січні, після різдвяних канікул в новому скликанні Конгресу.