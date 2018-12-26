У Варшаві пожежа забрала життя шістьох людей

У Варшаві під час пожежі в дерев’яному будинку загинули шість осіб. У Варшаві ввечері на католицьке Різдво в результаті пожежі в дерев’яному будинку загинули шість чоловік, – пише Сегодня.

“У будинку на варшавському Жеране, який згорів, часто ночували безпритульні. Поки рано говорити про причини пожежі, але однією з гіпотез є необережне поводження з вогнем”, – повідомила представник варшавської поліції Магдалена Беняк.

Ні місце пожежі прибули 11 пожежних розрахунків, проте врятувати нікого не вдалося. Пожежники зазначають, що це був один з найбільш трагічних пожеж на Різдво за останні кілька років. Раніше повідомлялося, що в Польщі згоріла сірникова фабрика та музей. У Варшаві ввечері на Католицьке Різдво в результаті пожежі в дерев’яному будинку загинули шість осіб. Про це повідомляє TVP Info.

“У будинку на варшавському Жеране, який згорів, часто ночували безпритульні. Поки рано говорити про причини пожежі, але однією з гіпотез є необережне поводження з вогнем”, – повідомила представник варшавської поліції Магдалена Беняк. Ні місце пожежі прибули 11 пожежних розрахунків, проте врятувати нікого не вдалося.