Рятувальники збилися в ніг: на Тайвані пропали 152 туриста

Всі зниклі приїхали в одне місто.



На Тайвані пропали 152 в’єтнамця, які приїхали за туристичною візою 21-23 грудня. Це найбільша пропажа туристів в регіоні за останні роки. Про це повідомляє ВВС.

Всі безслідно зниклі туристи приїхали в місто Гаосян на півдні Тайваню. На думку ЗМІ, в даний момент в’єтнамці працюють десь в країні нелегально. Якщо їх спіймають, їм загрожує депортація і заборону на в’їзд в країну на термін від 3 до 5 років.

У 2015 році Тайвань скасував візовий збір для жителів деяких азіатських країн за туристичною візою. Таким чином, влада Тайваню хочуть розвивати туризм у регіоні. Для робочих віз збір не скасовували.