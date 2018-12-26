Вкладникам Банку Михайлівський виплатили 2,4 млрд грн

На початок грудня 2018 року понад 29 тис. вкладникам, клієнтам ПАТ «Банк Михайлівський» було виплачено понад 2,415 млрд грн гарантованого відшкодування.

Станом на початок грудня право на відшкодування за рішеннями суду, які набрали законної сили, отримали 776 фізосіб на загальну суму 68,7 млн грн. Крім того, на сьогодні у судах перебуває 1208 справ.

Фонд гарантування солідарний з ошуканими клієнтами Банку Михайлівський, що втрачені кошти повинні бути повернуті, але виключно у законний спосіб – стягнуті з тих осіб, які їх надали. З цією метою Фондом було подано в правоохоронні органи 13 заяв про вчинення кримінальних правопорушень, з них 7 заяв – стосовно посадових осіб банку.