Йду по вулиці і ось про що думаю.

Сенатор Клішас вчора відповів на наше розслідування: — Ха-ха. Так, у мене є все про що говорить Навальний. І набагато більше їсти. ФБК знайшов у мене 5 пар годин вартістю 163 мільйони рублів? Так у мене 32 пари годин, вони тут зберігаються в моєму кабінеті в Раді Федерації, в сейфі. У мене легальний дохід, я заплатив податки.

Так і відповів, можете в пресі подивитися. Типу, че лізете? У мене насправді годин на мільярд рублів і не бачу в цьому проблем.

Я навіть не буду зараз розглядати питання про те, як заробив гроші сенатор Клішас — він вкрав у нас всіх «Норільський нікель» і олігархи, яким дісталося це підприємство, щедро заплатили.

Я про інше. Неможливо ж уявити, щоб в сенаті самої багатої країни в світі — США — сидів чувак в годинах вартістю декілька сотень тисяч доларів.

А в бідній Росії це в порядку речей.

Ось, кілька днів тому на прес-конференції Путіна його на всю країну просили допомогти — треба перевезти хвору дитину з Іркутська в Москву. Що це означає? Та злидні це означає.

Все багатство Росії залишилося на зап’ястях олігархів і сенаторів.

Ну і крім того, треба ж бути реально хворим, щоб купити собі КІЛЬКА годин такої вартості.

Багато грошей? Ну купи одні. А коли ти купив 32 пари, то тобі в дурдомі треба сидіти, а не в сенаті.