Банк позичив у НБУ 2,7 млрд грн

Національний банк видав одному банку 2,727 млрд грн рефінансування.

«21 грудня відбувся черговий тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволена заявка одного банку в загальній сумі 2,727 млрд грн з відсотковою ставкою у розмірі 20,00% річних», — йдеться в повідомленні регулятора.

Нацбанк не уточнює, який саме банк отримав рефінансування.

Нагадаємо, Укргазбанк залучив 14 грудня 3 млрд грн під 20% на 77 днів. При цьому, за даними НБУ, кредити рефінансування в цей день отримували ще два банку на суму 3,13 млрд грн. Але інформація про них не розкривається.

7 грудня один з банків повернув рефінансування НБУ на 2 млрд грн, отриманий 23 листопада.

НБУ змінив правила надання екстреної підтримки ліквідності банків. З одного боку, в Нацбанку декларують спрощення доступу до кредитів, проте в реальності отримати їх стане ще складніше: регулятор висунув високі вимоги до принимаемому забезпечення під видаються екстрені кредити. Така обережність викликана тим, що в 2014 році НБУ роздавав кредити майже під будь застави, а зараз не може повернути кошти (див. “Нацбанк посилив банкам доступ до екстреного кредитування”).