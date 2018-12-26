Давайте не будемо забувати загиблих солдатів в Чечні

11 грудня 1994 року президент Борис Єльцин підписав Указ № 2169 «Про заходи щодо забезпечення законності, правопорядку і громадської безпеки на території Чеченської Республіки». За указом відразу пішов введення військ на територію Чеченської Республіки. Про те, наскільки кровопролитними виявилися ці події для частин російської армії і флоту, до цих пір пам’ятають сучасники й учасники подій. Це був важкий Новий рік.

Однак сьогодні в російських ЗМІ ви не знайдете згадки про це. Зате є безліч публікацій про відкриття пам’ятника Солженіцину, про поминання пані Алєксєєвої хвилиною мовчання на засіданні Ради з прав людини, про труднощі правозахисника Пономарьова, пройшов через адміністративний арешт. Але ніхто не спромігся згадати про втрати в першу чеченську. Однак вони досить значні. За даними, опублікованими в книзі «Росія та СРСР у війнах XX століття: статистичне дослідження», федеральні сили втратили в цій війні: загиблими – 5042 людини; зниклими без вести – 690 осіб; пораненими, контужений, травмованими – 17 892 людини.

Така забудькуватість країни про людей, які віддали свої життя заради її існування, викликала в Мережі певне невдоволення.

Обговорюючи цю тему зі своїм товаришем по рязанському повітряно-десантного училища, нині полковником, якого, на його прохання, назвемо Іванов, я дізнався, що він проходив в той час службу в спецназі Тихоокеанського флоту і брав участь у першій чеченській кампанії. Я попросив його розповісти про те часу. І ось що він згадав.

Де Північний Кавказ і де Червонопрапорний Тихоокеанський флот Росії в самому початку далекого 1995 року? Географічно – не близько. За мірками ж війни та військово-транспортної авіації – зовсім поруч.

«Перший» з рахунком батальйон 165-го полку морської піхоти (165 пмп) 55-ої дивізії морської піхоти (дмп) полетів в Чечню одразу після Нового року.

Командир роти капітан Кліз Роман Володимирович* – розповідав, що перед відправкою їх укомплектували матросами з надводних кораблів, підводних човнів, різних складів, баз, зовсім необученными. Люди не мали найпростіших військових навичок. І раптом: морська піхота – війська швидкого реагування, відрядження в регіон зі складною оперативною обстановкою, а простіше кажучи – на війну.

Роман говорив про тих передноворічних днями: «Вийдеш на півгодини в місто сім’ю побачити, кругом підготовка до свята. Ялинки, обговорення подарунків, святковий настрій, веселий сміх. Повернешся в полк – поспішна підготовка до війни, важка нервова робота командирів усіх ступенів і матросів, наповнені жахом очі новоспеченого морпеха, важкий морок».

Коли батальйон висувався на великому десантному кораблі (ВДК) для подальшого прямування в напрямку авіабази Кневічі, матроси, знемагаючи від важкої ноші, ронили автоматні магазини, ватні спальники, інше спорядження. Початковий їх маршрут був усіяний військовим майном, основний, пройшов крізь війну, шлях – овіяний героїзмом.

«Другий» батальйон дмп заходив, орієнтовно, через три–чотири тижні і формувався на базі 390-го полку морської піхоти (390 пмп), дислоцировавшегося в Слов’янці. До складу цього підрозділу була введена розвідувальна група спеціального призначення (РГСпН) зі складу військової частини з острова Російська. Якщо дивізія входила до складу Берегових військ, то військова частина спеціального призначення – у склад розвідки флоту. Різні завдання, інша підготовка водолазів-розвідників, прийнятна укомплектованість особовим складом, озброєнням, технікою, спецзасобами.

З Російської маршрут простий: Підніжжя – 36-й причал Владивостока (пором «Уссурійський затока») – Слов’янка (пором «Бригадир Рішко»).

Прибутку, представилися командиру полку, розмістилися в Ленінській кімнаті роти, пішли дивитися батальйон, знайомитися. Поговорили з матросами. Всі вони, зібрані з флоту, тільки що стали морськими піхотинцями. Про рівень підготовки говорити не доводилося. Неможливо обговорювати те, чого не було. Офіцери теж прибули з різних частин, лише деякі служили у 390-му пмп.

Повернулися в свою Ленкімнату, повечеряли, оцінили обстановку: прийняли рішення допомагати братам-морпіхам, для чого здійснили розподіл особового складу РГСпН по підрозділах батальйону. Жити у такій ситуації автономно визнали неможливим, безчесним. На відміну від «першого» батальйону, враховуючи часові недопрацювання наших військ в Чеченській Республіці, ми отримали «манну небесну» – тиждень чи два на бойове злагодження, вогневу підготовку.

Взялися за роботу. Коли стали навчати людей необхідному на війні, нам повірили, пішли за нами, за іншими офіцерами батальйону. Матросів берегли, але не шкодували. Пояснювали морпіхам зміст кожного маневру, спрямованого на виконання поставленої задачі, збереження життя товариша, своєї. В силу вкрай незначного відведеного на підготовку часу застосовували і найпростіше натаскування. Розуміли: треба хоч щось встигнути. Вдалося трохи дати рукопашний бій.

Проводили короткі збори, розповідали про бої: як відчули їх, зрозуміли колись. Говорили з гумором, ненав’язливо. З офіцерами – окремо. Вчили їх не виділятися елементами форми одягу, не махати руками, не проявляти вольовий командирський голос, висуватися в середині взводу, роти, маскувати радіостанції, управляти підрозділом непомітно для супостата, але ефективно. Потім дуже допомогло.

Було холодно. Не було опалення. Розвідка і офіцери охрипли, але батальйон прокинувся, заворушився, забув страх, «розгорнув плечі» і відбувся в рекордно короткі терміни. Це була чергова маленька перемога нашого духу, перемога над злочинної никчемностью начальників, керівників. Це був виразний промінь, спрямований у кращі для країни часи з «болота» так званих «дев’яностих». Це була наша спільна пісня.

Досі з почуттям щирої подяки згадую особовий склад 390-го пмп: від командира, офіцерів штабу і управління до командирів і матросів штатних батальйонів.

Брати мої! Бачу Ваші обличчя. Однак моя подальша служба склалася так, що забути прізвища можна пробачити, та і скільки років минуло… Записів, на жаль, не вів, було чим зайнятися крім. Низький уклін вам, дорогі, за військове стрільбище, достатній боєзапас, пораду, підтримку. Хіба все перелічиш? Окремий уклін тилу полку, дивізії. Завжди були одягнені, ситі.

Бували й сумні ситуації. Батьки військових моряків, які проживали тоді в Примор’ї і поруч, приїжджали на Слов’янку, входили в полк і відвозили своїх синів від майбутньої війни. Залишаються пацани всі розуміли, але дивитися на них у ці хвилини було страшно. Складалося враження, що вся наша робота ламається відразу.

Пам’ятаю, один матрос уперся, мовляв: «Не поїду додому! Я з усіма, в Чечню! Потім повернуся». Серйозно так. Всі інші загордились. В їхніх очах все прочитывалось відразу. І пішли діти на війну. Про неї багато написано розумними людьми, талановитими письменниками і поетами, репортерами. Для нас завжди було важливо прочитати про це у тих, хто пройшов бойовими стежками сам, хто вижив і знайшов у собі можливість розповісти іншим.

На Сході нашої країни гідні люди зробили «Книгу пам’яті». Низький уклін тим, хто пам’ятає і зберігає нашу переможну, але часом страшну історію.

Завжди дивувався честі, совісті, терпінню, ратній праці військовослужбовців строкової служби, особливо в той період, коли вбивали нашу країну. Навіть тоді хлопці приходили на службу за призовом і гідно захищали нас. Ця важка робота не була їх професією, але вони бачили щось, крім своїх рідних, близьких, крім своїх будинків, гідне їх захисту, їх життів. Низький їм уклін.

Починаючи з 1997 року ряд офіцерів морської піхоти та спеціальної розвідки Червонопрапорного Тихоокеанського флоту служать у Регіональному відділі спеціального призначення УФСБ Росії по Приморському краю. За їх плечима багато непростий і славної роботи, як на Далекому Сході, так і в інших регіонах країни і світу – з ще більш складною оперативною обстановкою. На жаль, як і раніше, є втрати. Вороги наші змінюють форму агресії, але не змінюють своєї сутності.

Тому ми не маємо права забути. Через рік – двадцять п’ять років Указом № 2169 і введення військ до Чечні. Давайте не забудемо!

*Підполковник Кліз загинув у 2008 році на Північному Кавказі, проходячи службу вже у Регіональному відділі спеціального призначення УФСБ Росії по Приморському краю.