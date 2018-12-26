Заступник голови СБУ Кононенко приватизував службову квартиру в центрі Києва

Заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко отримав і одразу приватизував службову квартиру вартістю більше шести мільйонів гривень. Як йдеться у розслідуванні програми «Наші гроші з Денисом Бигусом», мова йде про квартиру в житловому комплексі «Джек Хаус» в центрі Києва, орієнтовна вартість квадратного метра в якому становить $2 тисячі.

За даними ЗМІ, Кононенко отримав трикімнатну квартиру площею понад 100 кв. м і записав її на себе, дружину і сина. «Джек Хаус» — новий елітний житловий комплекс у Києві. У ньому є ресторан, фітнес-клуб, SPA і термальний басейн на даху з видом на весь Печерськ і центр Києва. За три хвилини пішки можна дійти до станції метро «Кловська», за 10 — до Хрещатика, за 15 — до НСК «Олімпійський», – йдеться в розслідуванні.

До нинішнього призначення керівника Департаменту захисту національної державності СБУ в лютому цього року Кононенко працював у Черкаському управлінні відомства. У липні 2017 президент ввів Порошенка Кононенко в склад комісії з питань громадянства.

«Буквально за кілька днів вона проголосувала за позбавлення політичного опонента Петра Порошенка Михайла Саакашвілі громадянства України. Робота Кононенко не залишилися непоміченими. Після видачі службової квартири у кінці серпня СБУ подав клопотання до Печерської РДА щодо вилучення її з числа службових. У вересні Печерська РДА погодила клопотання. У жовтні було прийнято позитивне рішення, а 1 листопада вже було оформлено право власності. Весь процес «дарування» тривав рівно два місяці», — йдеться в сюжеті.

Журналісти також звертають увагу, що теща Кононенко — Надія Вознюк купила паркомісце в «Джек Хаусі» ще в липні, до офіційного надання квартири самому Кононенко. Власного авто жінка не має, живе в Старокостянтинів Хмельницької області і є пенсіонеркою. «Незважаючи на це, вона знайшла $40 тис. на покупку паркування. Крім того, протягом останніх кількох років Вознюк стала володаркою відразу трьох квартир в Черкасах», – вказують журналісти.

Як йдеться в сюжеті, сам Кононенко нічого дивного в отриманні елітного житла не бачить. Стверджує, що стояв у квартирній черзі і отримав житло за законом. Як повідомляв SKELET-info, його сусідом нещодавно став син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова — Олександр, який купив двокімнатну квартиру в цьому комплексі.

Раніше SKELET-info повідомляв, що на батька заступника генпрокурора Євгена Єніна в 2017 році зареєстрували два нових об’єкти нерухомості: квартири, і приватний будинок.