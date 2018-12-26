Палестина подасть заявку на членство в ООН

Малікі буде вимагати виконання Резолюції № 2334 Ради Безпеки ООН.

Міністр закордонних справ Палестини Ріяд аль-Малікі заявив, що його країна подасть заявку на отримання повноправного членства в ООН в січні наступного року.

«Малікі заявив, що подасть заявку за наказом президента Палестини Махмуда Аббаса, на підвищення статусу Палестини від держави-спостерігача до повноцінної держави-члена (ООН – ред.) Рада Безпеки ООН під час візиту до Нью-Йорка у наступному місяці», – йдеться в повідомленні.

Палестинцям буде необхідна підтримка принаймні дев’яти з 15 держав-членів Ради Безпеки ООН для затвердження повного членства в організації.

Малікі також зазначив, що буде вимагати виконання Резолюції № 2334 Ради Безпеки ООН і буде просити Міжнародний кримінальний суд (МКС) почати офіційне розслідування щодо будівництва ізраїльських поселень.

Як відомо, Рада Безпеки ООН прийняла Резолюцію 2334, яка закликає Ізраїль негайно і повністю припинити будівництво всіх поселень на палестинській території.