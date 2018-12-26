Більше 3,5 тисяч людей хочуть стати учасниками модуля «Політичний лідер”

Тільки за останній тиждень кількість бажаючих збільшилася більш ніж на півтори тисячі.

Таким чином, середній конкурс на одне місце зараз становить 23 людини. Про це повідомила перший заступник секретаря Генеральної ради «Єдиної Росії» Ольга Баталіна.

«На сьогоднішній день ми вже отримали 3,5 тисячі заявок від охочих пройти навчання в рамках першого навчального модуля Вищої партійної школи «Політичний лідер». У зв’язку з таким високим інтересом і щоденним надходженням анкет прийнято рішення продовжити прийом заявок до 15 січня 2019 року. Наступний етап відбору учасників — відеорезюме — стартує 10 січня. У нас буде можливість ближче познайомитися з учасниками проекту», — повідомила вона.

За її словами, лідером за кількістю надісланих анкет стала Ростовська область – там 261 кандидат заявив про своє бажання взяти участь у новому кадрово-освітньому проекті «Єдиної Росії». У першу десятку також увійшли Москва, Калінінградська область, Республіка Башкортостан і Республіка Мордовія, Липецька область, Пермський край, Тамбовська область, Астраханська область, Санкт-Петербург.

Московська область активно включилася в реалізацію проекту освітнього модуля Партії «Політичний лідер» Вищої партійної школи «Єдиної Росії». На сьогоднішній день зібрано більше ста заявок.

«Для нас надзвичайно важливо взяти участь у федеральному проекті по формуванню кадрового резерву Партії. Подібні проекти дозволяють виявити і сформувати в учасників лідерські якості, підготувати хлопців до публічної політичної та громадської діяльності, а також вчить молодь приймати самостійні рішення», — зазначив заступник керівника «Молодої Гвардії Єдиної Росії» Олександр Толмачов.

Нагадаємо, «Політичний лідер» – це перший модуль програми партійного навчання в рамках Вищої партійної школи.

Це навчання орієнтоване на політиків зі стажем, людей з досвідом громадської роботи. Всього в цьому році буде відібрано 150 учасників, для яких в Москві пройде тижневе навчання і кращі будуть зараховані в кадровий резерв Партії.