В Іспанії спекли хліб золотий

Такий хліб коштує 192 євро.

Самий ексклюзивний тип хлібобулочного виробу в пекарні Хуана Мануеля Морено (Juan Manuel Moreno) – хліб круглої форми, покритий золотою пудрою, по вазі – 400 р.

Згідно з рецептом, цей хліб печеться з використанням чистої води, привезеної з Ісландії, і власної, замешиваемой пекарем, закваски.

За хліб, покритий золотом, доведеться викласти 192 євро. При цьому ніякого смаку хліба золотий «наліт» не додає. Золото надає виробу лише стильність і пафос.

Ще три види хліба містять їстівну пудру з дорогоцінних металів (золото і срібло), але коштують вони недешево (найдешевший – 98 євро).

Основні клієнти пекаря – підприємці і мільйонери російської, арабської та китайського походження, які живуть в Costa del Sol, зазначає Іспанія по-російськи.

Крім «золотого» хліба Хуан випікає 167 видів борошняних виробів – вже не класу люкс, але за смаком не відрізняються від дорогих золотих буханців. У пекаря можна знайти хліб з пшеничного, кукурудзяного борошна, гречки, кіноа, жита, проса, вівса. Борошно регулярно привозять в пекарню з Бельгії, Голландії і Німеччині, а також з Кадіса і Севільї. У день пекар і чотири його помічниці випікають близько тисячі штук хлібобулочних виробів. Найбільше – кексів (традиційний десерт андалузької кухні).

Кілька тижнів тому Хуан Мануель потрапив у список кращих пекарів за версією Ruta del Buen Pan 2018. Всього 10 років тому він працював кур’єром на узбережжі Costa del Sol. І лише коли сім’я його дружини вирішила закрити пекарню, в якій вони працювали з 1940 року, він зрозумів, що пора щось міняти. За словами Хуана, «хліб їдять кожен день, є гарантований попит, і якщо ви все зробите добре, ви зможете швидко розвинути цей бізнес».