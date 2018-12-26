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В Росії розстріляли цілу родину: фото загиблих та відео з місця подій

26.12.2018

В России расстреляли целую семью: фото погибших и видео с места событий

В Ульяновську (РФ) невідомий розстріляв 48-річну місцеву мешканку та її маленьких доньок — 15 і 11 років. Їх тіла були знайдені в своїй квартирі. Там же було виявлено тіло невстановленої 40-річного чоловіка, повідомили в Слідчому управлінні СК РФ.

Згідно з пріоритетною версією, останній і є вбивцею. Виявилося, що кілька років тому цей чоловік вже намагався вбити цю сім’ю, і після невдалого замаху потрапив на примусове лікування в психіатричну лікарню. Вийшовши звідти, він придбав вогнепальну зброю, з якого і вбив своїх родичів, а потім вистрілив собі в голову.

Разом з тим сусіди стверджують, що знайдені мертвими чоловік і жінка були коханцями, і чоловік нібито прийшов у гості в момент відсутності господаря будинку.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

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