Санкції не працюють: Іран запевняє, що без проблем торгує нафтою

Експортери не мають жодних проблем у цій сфері.

Приватні експортери Ірану, незважаючи на американські санкції, не відчувають ніяких труднощів зі збутом нафти. Про це повідомляє заявив міністр нафтової галузі Ірану Биджан Занганех.

За його словами, приватні експортери Ірану, які торгують нафтою, не мають жодних проблем у цій сфері.

“Найближчим часом 3 мільйона барелів сирої нафти можуть бути продані недержавним торговим компаніям”, – заявив іранський міністр.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу ввести жорсткі нові санкції проти Ірану в зв’язку з його програмою балістичних ракет.

Додамо, що 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа восстанавила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Санкції стосуються експорт нафти, судноплавство, банківську і всі інші галузі, які стосуються економіки.