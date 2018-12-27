“Війни не буде”: в словах Путіна про Україну побачили тривожний сигнал

Повномасштабної війни між Україною і Росією не буде, так як президенту РФ Володимиру Путіну відразу “дадуть по руках і голові”. Також не варто сподіватися на розуміння між нашими країнами, тому що глава Кремля не вважає Україну країною, а її населення є громадянами.

Такий висновок зробив російський і український журналіст, радіо – і телеведучий Матвій Ганапольський проаналізувавши прес-конференцію Путіна в ефірі ток-шоу “Ехо України” на “Прямому”.

“Хочу вам відверто сказати: погане в мене передчуття. Не маю на увазі, що буде війна, і вже не дадуть йому на війну — і дадуть по руках і по ногах, і по голові, я так вважаю. Але інше — якщо хтось із вас сподівається, що буде між нашими країнами якесь розуміння — не буде розуміння, оскільки не вважає президент Російської Федерації нашу країну Україну — країною, а вважає її якимсь обрубком чогось, чи не вважає він вас за громадян. Він вас вважає таким бидлом, яким керує або Порошенко, або захід, або щось таке, що вам скажуть — ви туди і біжите. Прямі образи, пряме приниження і брехня, брехня, брехня”, — сказав Ганапольський.

Також журналіст зазначив, що глава Кремля весь час брехав про Україну і назвав його “брехунцом”.

“Був, як це сказати… я не можу знайти слова такого цензурного, я не знаю як сказати, ну коротше кажучи, президент Російської Федерації, брехав про нашій з вами країні. Брехунець. Ось у нас вдома, я не знаю, чи говорив вам, стояла в 1960-70-х роках радіоточка, і там, пам’ятаєте, про партії і так далі. Мій батько казав: “Давай включимо брехунець”, — додав Ганапольський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на прес-конференції президента Росії український журналіст Роман Цимбалюк буквально атакував Путіна незручними питаннями про війну в Україні, втручання у вибори і захоплення українських моряків у Чорному морі. Журналіст був настільки наполегливим, що президент РФ спочатку навіть злякався спілкування з ним. Пізніше він все ж таки відповів на всі питання, намагаючись звинуватити в усьому Україну.

У свою чергу, Путін також заявив, що анексії українського Криму з боку РФ не було.

Також глава Кремля висловився про недооцінку загрози ядерної війни,яка може знищити планету і цивілізацію.