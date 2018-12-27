Мустафа Найєм скипів від гніву і вирішив таки вийти з ганебної фракції БПП

«Я ще розумію потоки, офшори, Центренерго, Насиров, Роттердам і ось це ось все. Але не запросити вже сімнадцятий за рахунком корпоратив — це ні в які ворота», — обурено пояснив Мустафа причину.

Швидше за все, Найєм зараз пожартував — щодо виходу з фракції. Адже в цьому випадку фракція БПП терміново організовує позбавлення його депутатського мандата, як це робила вже раніше з іншими. Зокрема, з Миколою Томенко та Єгором Фірсовим.

А от щодо корпоративу БПП Найєм сказав правду. Ці виродки таки сьогодні гуляють…

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У четвер, 20 грудня, фракція «Блок Петра Порошенко» проводить щорічний корпоратив напередодні новорічних і різдвяних свят. Як і в минулому році, він проходить у новому партійному офісі по вулиці Лаврській в центрі столиці. На зустрічі буде президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман і міністри від Блоку Порошенко. Відомо, що для присутніх буде звучати жива музика.

20:32 Кортеж президента заїжджає у внутрішній дворик.

20:28 Один з депутатів приїхав до офісу БПП на Mercedes і пересів у Toyota Sequoia.

Фото: Країна ua

20:25 Під’їхав кортеж президента Петра Порошенка. Дорогу перекрила поліція, щоб пропустити кортеж.

Фото: Країна ua

20:08 Поліція попросила журналістів від’їхати в інше місце, оскільки там не можна стояти.

19:54 Біля офісу БПП чергує поліція. Правоохоронці зацікавилися журналістами, які роблять матеріал про корпоративі президентської фракції.

Поліцейські перевіряють документи у журналістів 1+1. Фото Країна ua

19:40 На місці вже глава Кабміну Володимир Гройсман міністр культури від БПП Євген Нищук. Петро Порошенко поки до них не приєднався.

Як проходили корпоративи БПП в 2017 і 2016 роках

У минулому році фракція БПП також провела новорічний корпоратив у партійному офісі по вулиці Лаврській. Розпочався він о 19:00, а о 20:30 на захід під’їхав президент, який привітав присутніх та підбив підсумки року. Також віце-спікер парламенту Ірина Геращенко розповіла, що на корпоративі обговорювали, чи потрапляє салат «Олів’є» під декомунізацію. Депутатів пригощали білим і червоним вином, легкими закусками. Розважала гостей жива музика.

У 2016 році корпоратив БПП відзначали в елітному спортивному клубі «5 елемент», який належить Петру Порошенку. Вечірка на 150 чоловік проходила в ресторані спорткомплексу. Серед гостей були прем’єр-міністр Володимир Гройсман, мер Києва Віталій Кличко і генпрокурор Юрій Луценко. Для гостей заспівала дві пісні народний депутат і кума президента Оксана Білозір, а потім виступали народні колективи. Роз’їхалися всі після 22:00, після того, як Петро Порошенко побажав всім гарного Нового року і щасливого Різдва.

У 2015 році на зборах БПП виступала група Nikita, а корпоратив був у ресторані Sanpaolo, який знаходиться в центрі Києва і належить Павлу Рябикину, колишньому заступнику і хорошого друга мера Віталія Кличка.