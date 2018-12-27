Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Акапулько сталася стрілянина на вечірці: є жертви

27.12.2018

В Акапулько произошла стрельба на вечеринке: есть жертвыСеред загиблих восьмимісячне немовля.

У мексиканському місті Акапулько (штат Герреро) сталася стрілянина під час різдвяної вечірки, жертвами якої стали п’ять чоловік, у тому числі немовля до року, повідомляє El Universal.

Група невідомих увірвалася в житловий будинок в Акапулько, де відзначали Різдво, і розстріляла присутніх.

В результаті стрілянини четверо чоловіків загинули на місці. Поранення також отримав восьмимісячне немовля. Пізніше в лікарні дитина померла від отриманих ран. Нападники втекли.

Читайте також:   Політологи порівняли нового чеського прем'єра з Трампом
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *