В Акапулько сталася стрілянина на вечірці: є жертви

Серед загиблих восьмимісячне немовля.



У мексиканському місті Акапулько (штат Герреро) сталася стрілянина під час різдвяної вечірки, жертвами якої стали п’ять чоловік, у тому числі немовля до року, повідомляє El Universal.

Група невідомих увірвалася в житловий будинок в Акапулько, де відзначали Різдво, і розстріляла присутніх.

В результаті стрілянини четверо чоловіків загинули на місці. Поранення також отримав восьмимісячне немовля. Пізніше в лікарні дитина померла від отриманих ран. Нападники втекли.