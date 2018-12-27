У Єгипті зіткнулися мікроавтобус і вантажівка: вісім загиблих

Причіп впав на мікроавтобус з людьми.



Вісім осіб загинули і ще четверо отримали травми в результаті ДТП в Єгипті.

Аварія сталася в середу ввечері на півночі країни на автотрасі, що з’єднує Каїр і Олександрію.

З не встановлених поки причин, на висотної естакаді перед в’їздом у місто Даманхур сталося зіткнення мікроавтобуса з вантажним автомобілем з причепом. У момент аварії причіп впав на мікроавтобус з людьми.

Відзначається, що Єгипет займає 16 місце серед арабських держав і 109-е у світі за показником смертності на дорогах. У минулому році на дорогах країни загинули 11 тисяч осіб, що на 4 тисячі менше порівняно з 2016 роком. За офіційними даними, у 80% випадків аварій зі смертельним результатом причиною є людський фактор.