Стало відомо про новий досягненні ЗСУ на Донбасі

Збройні Сили України (ЗСУ) контролюють вже всю «сіру зону» вздовж лінії розмежування вогню на Донбасі.

Про це в ефірі телеканалу Прямий ввечері 26 грудня заявив радник президента і помічник глави Міноборони Юрій Бірюков. Згідно з його інформацією, з травня 2014 року були звільнені від бойовиків дві третини «сірої» території.

«Практично вся „сіра зона“ зараз звільнена і взята під контроль», — заявив Бірюков, як інформує Факти. У Штабі Операції об’єднаних сил тим часом повідомляють, що бойовики на Донбасі не припиняють збройні провокації — 26 грудня «режим тиші» був порушений 7 разів, в т. ч. в одному з випадків зафіксовано застосування озброєння, забороненого «мінськими угодами».

Так, ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм позицій ОНС в районі населеного пункту Гнутово (Маріупольське напрямок). Втрат серед українських військовослужбовців за минулу добу не допущено. Навпаки, у бойовиків, за даними розвідки є двоє вбитих і один поранений.