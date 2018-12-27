«Зради» немає: чому Україна не може відмовитися від російського ядерного палива

Україні слід дотримуватися принципу диверсифікації поставок палива

Україна не має потужностей з виробництва ядерного палива, а тому змушена його імпортувати для використання на своїх чотирьох діючих атомних електростанціях. Якщо ще кілька років тому все ядерне паливо для українських АЕС надходило з Росії, то останнім часом вона все частіше замінюється паливом виробництва американсько-японської компанії Westinghouse. «Апостроф» з’ясував, чи може наша країна відмовитися в майбутньому від російського ядерного палива, і які шанси налагодити власне виробництво.

Ядерне паливо для атомних електростанцій залишається одним з імпортованих в Україну російських товарів, незважаючи на обмеження в торгівлі двох країн внаслідок агресії РФ і анексії нею Криму.

На відміну від газу, який наша країна не купує в Росії з листопада 2015 року, від російського ядерного палива Україна поки що відмовитися не може.

При цьому досить успішно йде диверсифікація поставок за рахунок нарощування імпорту ядерного палива американсько-японської компанії Westinghouse, яка його виробляє для України на своєму заводі в шведському місті Вестерос. На сьогодні паливо Westinghouse використовується на шести енергоблоках атомних станцій України – на другому і третьому блоках Южно-Української АЕС, на першому, третьому, четвертому і п’ятому блоках Запорізької АЕС. Як очікується, після 2021 року американське паливо з’явиться на сьомому енергоблоці, який знаходиться на Рівненській станції.

В Україні після зупинки Чорнобильської АЕС до 2000 року в експлуатації залишаються чотири атомні електростанції – Запорізька (6 енергоблоків), Рівненська (4 енергоблоку), Південно-Українська (3 енергоблоки, ще 1 законсервована), Хмельницька (2 енергоблоки, що будівництво ще 2-х заморожене). На всіх станціях використовуються ядерні реактори ВВЕР-1000 (потужність 1000 мегават) – всього 13, при цьому на Рівненській АЕС на 2-х енергоблоках встановлені реактори ВВЕР-440 (потужність 440 мегават).

Під покровом секретності

Російське паливо виробництва компанії ТВЕЛ як і раніше поставляється на більшу частину енергоблоків українських АЕС (на деяких енергоблоках використовується одночасно американське і російське паливо), однак у плані обсягів поставок між Westinghouse і ТВЕЛ з 2017 року спостерігається паритет.

У січні 2018 року оператор всіх українських АЕС – «Енергоатом» — продовжив дію истекавшего в 2020 році контракту на постачання ядерного палива Westinghouse. У поточному році «Енергоатом» продовжив і аналогічну угоду з російським Твелом – контракт також діяв до 2020 року, і його пролонгували до 2025 року.

При цьому авторитетне видання «Дзеркало тижня» в одному зі своїх останніх номерів опублікувало матеріал, у якому стверджує, що контракт з росіянами був продовжений «в атмосфері секретності», притому, «коли Україна вже прийняла політичне рішення припинити дію рамкового Договору про дружбу з РФ».

У матеріалі також йдеться, що «підписання цього документа, а також деякі інші дії української влади в атомній енергетиці за останнє півріччя…. можуть ще надовго закріпити (якщо не увічнити) домінування країни-агресора в стратегічній галузі, що дає Україні 55-60% електроенергії, і значно знизити енергетичну безпеку нашої держави».

Одним словом, справжня «зрада».

Резонанс, спричинений публікацією, виявився неабияким, в результаті чого «Енергоатому» довелося виправдовуватися в тому плані, що, так, контракт з ТВЕЛ продовжили, але ніякої секретності навколо нього не було і немає.

Диверсифікація набирає обертів

Що ж до закріплення за країною-агресором домінуючого становища у сфері поставок ядерного палива в Україну, то, на думку експертів, опитаних «Апострофом», про це мова не йде.

Експерт програми «Енергетика» аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Андріан Прокип в розмові з виданням зазначив, що наша країна поки що не може повністю відмовитися від російського ядерного палива, і це добре відомо. «Тому тут (у продовженні дії контракт з ТВЕЛ — «Апостроф») «зради» «ні», — заявив він.

За словами директора спецпроектів науково-технічного центру «Психея» Геннадія Рябцева, Україна в найближчі кілька років просто фізично не зможе відмовитися від російського палива для АЕС, і «ті, хто в темі, чудово знали про те, що буде підписано доповнення до договору, який продовжить угоду (з ТВЕЛ) до 2025 року». «На жаль, ми будемо залежати протягом щонайменше найближчих п’яти, а може і більше років від Твелу», — констатував експерт.

При цьому, як зазначив Рябцев, «рух у бік диверсифікації йде». «Westinghouse провів дуже велику роботу для того, щоб усунути всі ті проблеми, які були з їх ТВЗ-W (тепловиділяючі збірки Westinghouse для ректорів типу ВВЕР — «Апостроф») на початку 2000-х років. Тобто всі питання безпеки були закриті, зняті», — заявив він нашому виданню. За його словами, в тому, що стосується поставок нового ядерного палива, то вже досягнуто паритет між ТВЕЛ і Westinghouse, «але, щоб замінити всі збірки, будуть потрібні десятиліття».

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також вважає, що паливо від Westinghouse знаходиться в пріоритеті, і його частка в постачаннях з кожним роком збільшується. «Але на сьогодні у Westinghouse технологічних можливостей немає на 100% забезпечити українські атомні станції своїм паливом, тому це (продовження дії контракту з російським постачальником, — «Апостроф») – вимушена міра. Якщо брати стратегічно, частка Westinghouse буде збільшуватися, і до 2035 року (до цього року прийнята Енергетична стратегія України), я думаю, Україна значно скоротить або повністю позбудеться від залежності від поставок російського ядерного палива», — сказав експерт «Апострофу».

Власний заводик

Раніше «Апостроф» писав, що Україні в постачанні, в тому числі і ядерного палива, потрібна саме диверсифікація, а не зміна одного монопольного постачальника на іншого. У 2017 році керівництво «Енергоатому» заявляло про переговори з ще одним потенційним третім постачальником ядерного палива, однак поки нічого конкретного про це невідомо.

Суттєво знизити залежність від імпорту — будь — могло б власне виробництво ядерного палива в Україні. Але зараз мова йде не про власне виробництво, а про фабрикації ядерного палива — останньому його етапі. У будь-якому випадку, ключовим є питання про те, за чиєю технології проводитиметься таке паливо. Раніше Україна збиралася будувати завод з фабрикації ядерного палива в Кіровоградській області за російською технологією. Після відомих подій будь-яку співпрацю з країною-агресором приймалося в багнети. Але Westinghouse також не горіло бажанням вкладати в будівництво такого підприємства в Україні, обіцяючи в замін наростити власне виробництво, щоб з часом забезпечити своїм паливом всі енергоблоки українських АЕС.

Енергетична стратегія до 2035 року передбачає «забезпечення функціонування заводу з фабрикації ядерного палива в Україні для постачань палива на внутрішній і зовнішній ринок».

Однак, як зазначив Володимир Омельченко, на сьогодні «цього питання немає в порядку денному, він серйозно не розглядається». «Про це можна дискутувати тільки з приводу дуже віддаленої перспективи. Це все поки абстрактно, конкретної опрацювання немає», — заявив експерт.

За словами Геннадія Рябцева, якщо зараз будівництво такого заводу і обговорюється, то «робиться це без конкретики», а тому зараз не можна говорити, за якою технологією – російської чи американської або ще чиєї-небудь – може проводитися ядерне паливо на такому підприємстві.

Крім того, зазначив фахівець, шанси на те, що такий завод в принципі буде побудований, дуже низькі. «Якщо керуватися виключно політикою, то такий завод можна було б побудувати, але він буде збитковим. І про це відомо фахівцям», — пояснив експерт.



Віктор Авдєєнко

«Зради» немає: чому Україна не може відмовитися від російського ядерного палива оновлено: Грудень 27, 2018 автором: Redactor