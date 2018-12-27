«Укртранснафта» таємно заплатить своїй фірмі 22 мільйони за охорону

Держкомпанія «Укртранснафта» не дивлячись на постанову уряду виділила таємно своїй приватній фірмі 22 млн гривень на охорону. Як повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro, «Укртранснафта» 15 листопада уклало угоду з «УТН Безпека» про охоронні послуги на рік, інші деталі невідомі, так як договір не оприлюднений.

Охорону вже другий раз замовили приватній фірмі всупереч постанові Кабміну від 11 листопада 2015 року «Питання забезпечення охорони об’єктів державної та інших форм власності», який містить перелік об’єктів, які можуть охоронятися тільки поліцією охорони.

У минулому році послуги компанії «УТН Безпека» по охороні і забезпеченню внутрішньо-об’єктового та пропускного режимів стаціонарних об’єктів обійшлися «Укртранснафті» в 13,4 млн гривень.

Зараз засновником створеної в травні 2017 року львівської фірми «УТН Безпека» є київська компанія «Корпоративний фонд «Укртранснафта». Він в свою чергу належить ДП «Укртранснафта» і профспілкам її апарату та філії «МН «Дружба».

Рік тому «УТН Безпека» очолював Богдан Гуліда, син судді Львівського апеляційного адміністративного суду Романа Гулиды. У червні 2017 «УТН Безпека» була зареєстрована в Києві на Володимира Мисюрака і Марину Лосенко, які також володіють «Юридичною фірмою «Правова допомога».

Раніше SKELET-info повідомляв, що Міністерство внутрішніх справ запропонувало Кабінету міністрів України затвердити категорії об’єктів державної власності та сфер держрегулювання, що підлягають охороні органами поліції на договірних засадах.