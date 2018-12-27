Гаряча вода у Києві подорожчала за бойлерів — КМДА

Зростання цін на гарячу воду в Києві обумовлене тим, що мешканці столиці почали використовувати бойлери і відмовилися від користування централізованою подачею гарячої води. Як заявив заступник глави Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв в коментарі UBR, собівартість транспортування води ніяк не пов’язана з кількістю мешканців будинку, яка її отримує.

«Транспортування гарячої води в будинок, де зі 100 квартир тільки 30 її купують, призводить до істотного її подорожчання. Наше завдання зробити ціну за гарячу воду конкурентній. Це реально, тому що електроенергія зростає в ціні і буде рости», — сказав Пантелєєв.

Чиновник вважає, що необхідно знайти баланс вартості і якості послуги по гарячій воді. Це дозволить, по-перше, зупинити таку тенденцію, а по-друге — повернути споживачів до централізованого постачання. «Це питання один із ключових факторів, які визначають зараз економіку комунального підприємства «Київтеплоенерго», — додав Пантелєєв.

Раніше SKELET-info повідомляв, що заборгованість столичних споживачів за тепло і гарячу воду перед «Київенерго» бізнесмена Ріната Ахметова становить 4,8 млрд грн.

Крім того в Києві до 2019 року може істотно подорожчати водопостачання, оскільки це зумовлене технічною необхідністю.

Також українцям роз’яснили нові правила оплати комуналки.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує, що до 2021 року житлово-комунальні тарифи будуть дорожчати кожен рік, на різні види послуг від 10 на 22%.