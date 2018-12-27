Трамп вперше відвідав зону конфлікту в Іраку

Трамп відправився в Іраку разом з дружиною Меланією.



Про це повідомила в твіттері прес-секретар Білого дому Сара Сандерс. Візит Трампа в Ірак не анонсувався заздалегідь, зазначає Reuters.

«Президент Трамп і перша леді вирушили в Ірак пізно ввечері на Різдво, щоб відвідати наших військових і їх керівництво, щоб подякувати їм за службу, а також щоб побажати їм щасливого Різдва», – написала Сандерс.

Цей візит став першою поїздкою Трампа в зону конфлікту, пише Reuters. Літак президента приземлився в середу на військовій базі ” Аль-Асад, яка знаходиться на захід від Багдада.

В ході свого виступу перед військовими Трамп нагадав про рішення вивести війська з Сирії, що, за його словами, стало можливим завдяки перемозі над терористами «Ісламської держави». При цьому президент підкреслив, що не планує виводити війська з Іраку.

На шляху з Іраку у Трампа запланована зупинка в Німеччині на військово-повітряній базі «Рамштайн», відзначає агентство.

Дональд Трамп віддав наказ про виведення військ США з Сирії 19 грудня. Він також оголосив про перемогу над «Ісламською державою» в Сирії. Після цього рішення у відставку пішов міністр оборони США Джеймс Мэттис. Він зазначив, що американському президенту слід призначити главою Пентагону людини, який поділяв його погляди.