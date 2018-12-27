Уляна Супрун розкритикувала новорічне меню українців з олів’є і оселедцем під шубою

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розкритикувала традиційний новорічний стіл українців, на якому олів’є, оселедець під шубою, запечена качка, салат з крабовими паличками, торт медовик, а також холодець, голубці і сирники.

Супрун застерегла господинь, проти стояння на кухні для приготування новорічних страв.

“Тривале стояння на ногах, без руху і роботи м’язів, що викликає біль у суглобах і набряк вен. Висока температура і недолік кисню в кухні є причиною головного болю і навіть підвищення тиску. Шум, опіки, багатозадачність, важкі сумки і витрати грошей – ніщо з цього здоров’я вам не додасть.

Також Супрун порекомендувала зробити страви простіше і здоровіше.

“Візьмемо олів’є. Це салат, тому що в ньому багато порізаних компонентів і соус: картопля, морква, цибуля, огірки, м’ясо, яйця і жирний майонез. Власне, олів’є може бути повноцінною їжею, а не “салатом”: тут є білки, жири, повільні вуглеводи. Що зробити? Є олів’є – не готуйте більше калорійних страв. Зрозумійте, що майонез – це проблема. Його багато, він калорійний, малопитательный, і утрудняє травлення. У фабричному майонезі часто багато доданої солі, цукру і жиру. Тому його, як і інші готові соуси, слід максимально обмежити у вживанні, а краще зовсім відмовитися. Але домашній майонез в класичному розумінні – теж не вихід. Сирі яйця, які входять до його складу, небезпечні для здоров’я. Нерідко сальмонели забруднюючих курячі яйця, тому без термічної обробки вживати їх не варто. Майонез можна замінити: сметаною – в ній вітамін D, молочнокислі бактерії і жирні кислоти з коротким ланцюгом, турецьким йогуртом і гірчиці в зернах”, – написала вона.

Також вона порекомендувала змінити співвідношення компонентів в олів’є: більше моркви, свіжий огірок замість солоного, зелений лук замість ріпчастої (у ній багато магнію), відварене філе замість ковбаси і шинки. А також вона нагадала, що м’ясо краще запікати, ніж смажити. “Спробуйте до нього соус з перемеленої журавлини, або гірчиці в зернах і йогурту, а не кетчуп або той же майонез”, – написала вона.

Також на думку Супрун, добре приготувати до свят суп, курячий або рибний бульйон або борщ. “Рідка тепла їжа, в якій – все корисне з овочів сприяє травленню, але й утримує нас від переїдання. Суп цей джерело мікроелементів і доступних поживних речовин на ранок при похмілля”, – написала вона.

Фото: facebook.com/