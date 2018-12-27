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Американець на лижах поодинці перетнула Антарктиду

27.12.2018

Американец на лыжах в одиночку пересек АнтарктидуВін подолав 1500 км.

Американський спортсмен-екстремал Колін О’Брэди став першою в історії людиною, який зумів самотужки перетнути Антарктиду, повідомляє The Guardian.

Для того, щоб подолати півтори тисячі кілометрів на лижах по континенту, йому знадобилося 54 дні. Разом з собою О’Брэди тягнув сани зі спорядженням і провіантом. Останній марш-кидок приблизно на 130 кілометрів зайняв у нього 32 години, розповів 33-річний спортсмен у своєму инстаграме.

Колін О’Брэди почав подорож через Антарктиду 3 листопада. Одночасно з ним у гонці брав участь капітан британської армії 49-річний Льюїс Радд.

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