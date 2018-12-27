У центрі Афін біля церкви прогримів вибух

Постраждали поліцейський служитель церкви



У центрі Афін (Греція) прогримів вибух біля церкви, в результаті інциденту постраждали поліцейський служитель храму. Про це повідомляє грецький сайт ekathimerini.com.

Повідомляється, що вранці спрацював вибуховий пристрій біля церкви Агіос Дионисиос в престижному районі Колонакі. За даними місцевих ЗМІ, пристрій знаходився в металевій коробці, про виявлення якій повідомили поліції.

В результаті вибуху постраждав поліцейський, який прибув, щоб оглянути знахідку. Його госпіталізували з пораненнями рук та обличчя. Також повідомляється, що, за попередньою інформацією, життя співробітника поліції ніщо не загрожує. Служитель церкви також отримав незначні травми.