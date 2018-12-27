Економіка РФ імені Медведєва і Сілуанова: ними-то вона приречена

Експорт нафти і газу сам по собі не може прогодувати 145 мільйонів ротів. Безнадійно хвора людина не може розраховувати на свою працю як на джерело коштів для продовження життєдіяльності. Він повністю залежить від зовнішнього підживлення. Якщо є пенсія, милостиня, накопичення або діти годують – його існування триває. Вичерпається зовнішнє джерело живлення – він здихає.

Ось так само і деградація внутрішнього контуру економіки РФ призвела до ситуації, коли залежність від зовнішніх джерел надходження ресурсів стала майже абсолютною. Привід для радості тільки один: для перебування в лежачому і малорухливому стані енергоресурсів потрібно менше, ніж для активної життєдіяльності.

Якщо раніше сировинні доходи виконували роль допінгу для нашої економіки, то тепер вона атрофувалася настільки, що ін’єкції робити вже безглуздо. І нафтодолари в нашу економіку вже практично не надходять: надлишки, що залишилися після видачі пайків населенню, відкладаючись у вигляді безглуздих «жирових запасів» в золотовалютних резервах та інших заначках.

Ось наочний приклад. За 10 месяцев2018 р. профіцит рахунку поточних операцій у РФ досяг $87,9 млрд., збільшившись в чотири рази до аналогічного періоду минулого року. Пояснюється це виключно зростанням нафтових котирувань. Уявляєте, що було б, якщо б економіка отримала вливання 90 ярдовбаксов? Але в реальності вона не отримала рівно нічого. Із зазначеної суми $35,7 млрд. осіло в ЦБ у вигляді міжнародних резервів. Тобто живі гроші фактично працюють на економіку третіх країн, Центробанк лише акумулює боргові розписки. Ще $42,2 млрд. склали з січня по жовтень чистий вивіз капіталу з РФ.

Все як у класичній задачці з арифметики: по одній трубі влилося, за іншою витекло. В сухому залишку маємо рівно $10 млрд. «надприбутків». Але це в теорії. В реальності ж ЦБ очікує за підсумками року відтік капіталу в $66 млрд. у зв’язку з майбутніми виплатами за зовнішніми боргами. А ось надходження доходів від експорту вуглеводнів неминуче впаде слідом за подешевшали барелем. Порівняно з піковими показниками жовтня ($85 за барель Brent) чорна рідина просіла майже вдвічі. У результаті баланс гарантовано буде негативним.

Ще раз констатую: втікає з нафтогазової труби в РФ ресурсів менше, ніж витікає через фінансовий сектор. Ціна на нафту впевнено зростала більше 2,5 років. Підсумок – в економіці стало менше грошей…

У підсумку єдиним драйвером економіки стає бюджет, а схема виходить наступна. Держава віджимає у скарбницю 80-90% експортної маржі, після чого роздає її населенню, часто абсолютно просто так, за одне лише символічне ходіння на роботу, яка не має ніякого сенсу. Решта бюджету витрачається на «інвестиції»: у кращому випадку це танки і бойові вертольоти, в гіршому – стадіони та інші футбольні об’єкти.

Так, у процесі реалізації цих мегапроектів економіка номінально зростає, але в результаті відбувається те, що економісти називають омертвлением капіталу. Виробництво танка і 30 тракторів вимагає приблизно рівної кількості праці і витрат ресурсів. Однак трактора, зійшовши з конвеєра, починають працювати і приносити дохід. А зміст танка – це витрати бюджету і нічого більше.

Скільки бюджетних мільярдів ухлопано на будівництво космодрому «Східний»? Але це один запуск в рік – і навіть якщо він комерційний, все одно не здатний окупити навіть поточне утримання цього об’єкта. Тому з економічної точки зору будівництво космодрому на Далекому Сході абсолютно безглуздо.

А оскільки він фактично є простоюючих, то сенсу в ньому немає ні з якої точки зору – це всього лише привід для масштабної крадіжки, не більше того. Таким чином нафтогазові доходи проїдаються безпосередньо, минаючи економічний мультиплікатор.

З доходами населення справа йде зовсім сумно. Міністр праці і соціального захисту-Максим Топілін просто фонтанує оптимізмом: «за статистикою за цей рік заробітні плати зростають і в реальному, і в номінальному вираженні безпрецедентними темпами — майже на 11%». Але номінальне зростання – величина абстрактна. У лихі 90-е номінально зарплати зростали на 500% в рік і більше – і що з того?

Путін на своїй останній прес-конференції оцінив 10-місячний зростання реальних доходів населення на 7,4%. Але хто це дійсно відчув – крім чиновників, чиї доходи в нас категорично відірвані від результатів діяльності?

Мінфін у своїх оцінках скромніше: за розрахунками відомства Сілуанова реальні зарплати з урахуванням інфляції итогам2018 р. повинні зрости на 4,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Росстат ж, оцінюючи реальні доходи населення, стверджує, що за 10 місяців вони зросли на 1,6% порівняно з січнем-жовтнем минулого року (це без урахування одноразової виплати пенсіонерам у январе2017 р., інакше цифра виглядала б ще скромніші).

І тут виникають серйозні питання до методик державної статистики. Наприклад наказав цар підняти всім бюджетникам зарплату в два рази – хіба можна його не послухатися? На місцях чинять геніально просто: піднімають оклад працівникам вдвічі, після чого переводять їх на півставки. І Росстат на повному серйозі враховує це як двократне зростання заробітної плати.

Те, що реальні доходи продовжують знижуватися, свідчать і дані про споживчої активності населення, яка, за експертними оцінками, все падає і падає.

Втім навіть якщо владі вдасться довести, що споживати маси стали (за цінами) більше, виникне питання про те, за рахунок чого це досягнуто. Відновленням економіки і зростанням доходів або зростанням боргового навантаження та зниженням заощаджень.

Частка доходів населення, які спрямовуються на заощадження, зараз на мінімумі за 18 років. Понад половини громадян взагалі не мають заощаджень, ще у 20% заощадження не дозволяють прожити більше місяця у разі втрати роботи. Якщо з січня 2017 по июль2018 р. підприємства наростили свій борг перед банками всього на 4,8%, то боргове навантаження на населення за ті ж півтора року зросла на 25,5%!

Ці дані повністю виключають навіть гіпотетичні шанси побачити в РФ економічне зростання. Але в окремо взятому банківському секторі зростання, нехай і символічний, має місце бути. Хоча і тут різноспрямовані тенденції: банки-монополісти показують рекордний прибуток, середні і дрібні– рекордні збитки.

Якщо економічного зростання не спостерігалося дуже благополучному з нафтовим розцінками 2018 році, то чого чекати в наступному – при тому, що в кінці цього року нафта стала стрімко дешевшати…

У виробничому секторі занепадно налаштований кожен другий. Головним гальмом економіки, на думку 46% підприємців, є безпрецедентне збільшення податкового навантаження. Зниження попиту вважають головною причиною економічного занепаду 39% опитаних, 37% нарікають на катастрофічний брак коштів для розвитку.

Санкції, на думку представників бізнесу, не входять навіть в топ-5 факторів, що перешкоджають розвитку країни. Всі основні проблеми носять виключно внутрішній характер. Тому 84% підприємців хочуть позбутися від своїх російських активів – але купувати їх нікому. Іноземні інвестори взагалі спішно виводять капітали з Росії, яка по суті не має ніякої концепції економічного розвитку.

Вся нинішня економічна концепція РФ зводиться до одного: день простояти та ніч протриматися. Ні про яке капітального розвитку мови навіть не йде: адже це вимагає зовсім інших Медведєвих і Силуановых. Але їм, як сказано, заміни бути не може ніколи.