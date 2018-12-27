Путін: Ядерні ракети – відмінний подарунок країні до Нового року

Міноборони Росії за дорученням президента Володимира Путіна в середу провела випробувальний пуск ракети комплексу «Авангард» з гиперзвуковым планують крилатим бойовим блоком.

Плід держпрограми озброєнь вартістю 20 трильйонів рублів, ракета пройшла тестування з «повним успіхом», повідомив Путін після навчань РВСП на полігоні Кура.

«Підтверджені всі тактико-технічні дані, – цитує президента «Інтерфакс». – Система «Авангард» невразлива для сьогоднішніх і перспективних засобів ППО і ПРО ймовірного противника».

Міжконтинентальна ракета, здатна нести ядерний, так і неядерний боєзаряд, дебютувала на публіці в березні, в ході послання президента Федеральним зборам, і вже в 2019 році надійде на озброєння армії.

«Це великий успіх і велика перемога. Це чудовий, відмінний подарунок країні до Нового року», – сказав Путін (цитати ТАСС).

У наступаючому році виробництво новітніх систем озброєння продовжиться, пообіцяв президент.

«Потім ми ще поговоримо з генеральним конструктором, поговоримо з іншими колегами: зробимо додаткові заходи для безумовного забезпечення результатів по всіх паралельних тем, які Генштаб і Міністерство оборони вважають перспективними для оснащення армії і флоту новітніми системами озброєння, в тому числі і гиперзвуковым зброєю», – заявив Путін.

Зміцнення бойового потенціалу стратегічних ядерних сил Росії є головним завданням Міноборони на найближчий рік, розповідав Путін 18 грудня на розширеній колегії відомства.

За його словами, новітнє зброю захистить країну від агресії і забезпечить безпеку не тільки самої Росії, але і стабільність у всьому світі.