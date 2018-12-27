“Долар по 80 і нафту по $40”: передрекли Росії страшну загрозу

У Росії спрогнозували курс рубля до долара на рівні 80 руб./$ (зараз 68,75 руб./$) у разі якщо Захід продовжить посилювати санкції. При цьому ціну на нафту очікують по $40 за барель (зараз $50).

Такі прогнози озвучив директор аналітичного департаменту російської компанії “Локо-Інвест” Кирило Тремасов в інтерв’ю “Газета.ру”.

“Якщо санкційна тематика буде розвиватися в негативному ключі (ми отримаємо санкції на держборг, декілька банків), то, швидше за все, долар буде ближче до 80 грн. Якщо раптом станеться чудове усунення санкционных ризиків і буде знята невизначеність або санкції будуть прийняті і з’ясується, що нічого страшного не закладено, то при ціні на нафту в $60 за барель курс долара може знаходитися на рівні 60 рублів і нижче”, — пояснив він.

Він також спрогнозував кризові явища для Росії, якщо ціна на нафту продовжить триматися на мінімальних рівнях.

“Якщо нафта піде в район $40 за барель, то кореляція різко зросте. Навіть при ціні нижче $50 почнуться кризові явища: дуже різко зросте тиск на рубль, Центробанку доведеться приймати екстрені заходи. Тому, коли нафта стояла на $80, ми орієнтувалися на динаміку потоків капіталів, тому що додаткові доходи від дорогої нафти вилучалися в резервний фонд. При падаючої нафти залежність курсу рубля від динаміки нафтових котирувань, швидше за все, буде зростати”, – сказав Тремасов.