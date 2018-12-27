В Україні почнеться велика приватизація

Уряд України сподівається почати приватизацію великих державних компаній, заплановану на 2018 рік, у першому кварталі 2019 року. Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова, – пише Сегодня.

“Я більше скажу: Мінфін очікує, що в першому кварталі ми, нарешті, побачимо результати від приватизації”, – повідомила Маркарова. За її словами, із запланованих на 2018 надходжень від приватизації у розмірі 21,3 млрд гривень, Україна отримала лише 202,9 млн гривень.

Це надходження від проведення так званої “малої” приватизації, яка здійснювалася через систему “Prozorro.Продажу”.

Недоотримані від приватизації кошти уряд має компенсувати за рахунок запозичень. Також Маркарова повідомила, що вважає рішення про скасування конкурсу на приватизацію “Центренерго” правильним.

“Нам однаково потрібні і кошти в бюджет, і прозорість процесу: щоб приватизація проходила з максимальним доступом учасників, конкурентним чином”, – підкреслила Маркарова.