У Багдаді після візиту Трампа обстріляли посольство США

Охоронці зробили відповідні постріли.

В охоронюваній “зеленій зоні” Багдада біля посольства США в Іраку прогриміла серія вибухів. Біля будівлі розірвалися мінометні снаряди, повідомляють місцеві ЗМІ.

За словами чиновників, які працюють в урядовому кварталі, охоронці посольства зробили попереджувальні постріли у відповідь на атаку. На даний момент в американському диппредставництві інцидент ніяк не коментували.

Примітно, що вибухи прогриміли після візиту президента США Дональда Трампа в Ірак, де він зустрівся з американськими військовослужбовцями. Там американський президент заявив, що Сполучені Штати не збираються виводити свої війська з Іраку.